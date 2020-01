La victoire de Khabib sur McGregor peut-elle être le meilleur moment de l’année?

Par: MMA Junkie Staff |

9 janvier 2020 07 h 05

Nous ne sommes pas si loin en 2020 qu’il est trop tard pour revenir sur la dernière décennie.

L’UFC a récemment déployé des vidéos de compilation avec certains des meilleurs moments de chaque année civile de 2010 à 2019. De la défaite de Brock Lesnar aux mains de Cain Velasquez et la soumission de Hail Mary d’Anderson Silva de Chael Sonnen, au KO de 5 secondes de Ben Askren de Jorge Masvidal et à la course continue invaincue de Khabib Nurmagomedov, l’UFC a couvert tous les grands moments sur 10 ans.

Nous sommes encore à neuf jours de l’UFC 246, qui marque le début de la prochaine décennie de la promotion. Alors, jetons un coup d’œil à ce que l’UFC a déclaré être ses plus grands moments en 2018. Découvrez-les dans la vidéo ci-dessus, puis votez dans le sondage ci-dessous pour choisir le meilleur moment UFC de 2018.

Regarde aussi:

Silva sur Sonnen? Le titre de Cain Velasquez gagne? Quel a été le meilleur moment de l’UFC en 2010?

Le bain de sang Dan Henderson contre «Shogun» Rua a-t-il été le meilleur moment de l’UFC en 2011?

Le début du règne de Demetrious Johnson a-t-il été le meilleur moment de l’UFC en 2012?

UFC 2013: l’arrivée de Rousey ou McGregor a-t-elle été le meilleur moment de l’année?

Dublin de Conor McGregor a-t-il remporté le meilleur moment de l’UFC en 2014?

Le KO de Holly Holm de Ronda Rousey était-il le meilleur moment UFC de 2015?

Nate Diaz ou Conor McGregor ont-ils été le meilleur moment de l’UFC en 2016?

Le «Money Fight» de Mayweather-McGregor a-t-il été le meilleur moment de l’UFC en 2017?

Le dernier

8h

ONE Championship il y a 8 heures

«ONE Championship 106: A New Tomorrow»: Stamp Fairtex cherche à se rapprocher de la gloire des trois sports



ONE Championship · 8 janvier 2020 23h05

·

Simon Head

Stamp Fairtex tentera de se rapprocher de son troisième titre ONE Championship lorsqu’elle affrontera Puja Tomar à Bangkok dans “ONE: A New Tomorrow”.

9h

Actualités il y a 9h

Rafa Garcia défendra le titre de poids léger de Combate Americas contre Humberto Bandenay



Nouvelles · 8 janvier 2020 22h00

·

Danny Segura

Rafa Garcia, champion des poids légers des Amériques, a sa première défense de titre réservée contre Humberto Bandenay.

9h

UFC il y a 9 heures

Le “ Money Fight ” de Mayweather-McGregor a-t-il été le meilleur moment de l’UFC en 2017?



UFC · 8 janvier 2020 21:10 pm

·

MMA Junkie Staff

Maintenant que nous entrons dans une nouvelle décennie, jetez un coup d’œil aux moments que l’UFC dit être les meilleurs en 2017 – et votez pour votre choix.

10h

UFC il y a 10 heures

Randy Costa contre Martin Day en préparation pour l’UFC sur ESPN 8



UFC · 8 janvier 2020 20h12

·

Nolan King

Une confrontation poids coq est prévue pour l’UFC sur ESPN 8 à Columbus.

11h

UFC il y a 11 heures

L’événement de l’année 2019 de MMA Junkie: UFC 244: Masvidal vs Diaz



UFC · 8 janvier 2020 19h30

·

Simon Head

Avec un titre «BMF» en jeu, une chaîne de finitions spectaculaires et le président dans le bâtiment, l’UFC 244 est notre «événement de l’année» en 2019.

12h

Bellator il y a 12 heures

Charlie Ward et Bec Rawlings s’ajoutent à la gamme croissante de Bellator Europe 7



Bellator · 8 janvier 2020 18 h 10

·

Nolan King

Une paire de combats a été ajoutée à la programmation de Bellator Europe 7.

13h

UFC il y a 13 heures

Jorge Masvidal ne pense pas que Conor McGregor lui fera face ensuite: “ Mon pote ne veut pas se débarrasser ”



UFC · 8 janvier 2020 17h50

·

Farah Hannoun

Le champion de l’UFC «BMF», Jorge Masvidal, dit qu’il pense que Conor McGregor prendra une autre carrière au lieu de choisir de lui faire face.

14h

UFC il y a 14 heures

Angela Hill dénonce l’utilisation de N-word par Mike Perry contre l’acteur Michael Jai White: “ Ce n’est pas cool ”



UFC · 8 janvier 2020 16h55

·

MMA Junkie Staff

Mike Perry a eu une marge de manœuvre pour des commentaires douteux sur la race et l’origine ethnique, mais un autre combattant pense qu’il a finalement franchi la ligne d’arrivée.

15h

UFC il y a 15 heures

La conférence de presse de Conor McGregor contre Donald Cerrone annoncée pour la semaine de combat de l’UFC 246



UFC · 8 janvier 2020 15h41

·

Nolan King

Conor McGregor et Donald Cerrone se rencontreront pour la première fois depuis que leur tête d’affiche UFC 246 a été officialisée.

16h

UFC il y a 16 heures

Ode Osbourne de l’UFC 246 espère offrir à ses étudiants un modèle alternatif positif à Cardi B



UFC · 8 janvier 2020 14h50

·

Nolan King

“Je préférerais qu’ils suivent quelqu’un qui est positif … faisant de bonnes choses dans la société et essayant d’être inspirants – et ils suivent Cardi B.”

Plus MMA Junkie

.