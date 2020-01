La victoire de l’UFC Raleigh pourrait avoir sauvé la carrière de MMA

RALEIGH, N.C. – Brett Johns a battu Tony Gravely avec une soumission de troisième ronde samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Johns, qui a cassé un dérapage de deux combats à son retour après près d’un an et demi de distance en raison de blessures.

Résultat: Brett Johns bat. Tony Gravely via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 3, 2:53

Enregistrements mis à jour: Johns (16-2 MMA, 4-2 UFC), Gravely (19-6 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Johns a remporté de justesse la bataille au sol 6-5 et la frappe 54-41 dans un combat aller-retour jusqu’à ce qu’il obtienne la soumission.

Johns sur le moment clé du combat

“Oui, il est nouveau à l’UFC, mais le gars est un étalon absolu. Il y avait de nombreuses fois où il me jetait et j’étais sur le dos. Je pense que c’est un futur champion, mais je savais à quel point ce combat était important dans ma carrière. J’adore être là-dedans. Ça m’a tellement manqué. Je suis moi-même un fort lutteur. Je sais qu’il est excellent, et vous pouvez dire qu’il a gagné les échanges. Mais je voulais juste prouver que je ne suis pas en reste non plus dans le domaine de la lutte. Je savais que beaucoup de gens chez moi me soutenaient pour celui-ci, donc c’est un rêve devenu réalité. “

Johns gagne enfin à nouveau

«Ma dernière victoire a eu lieu fin 2017. Je n’ai plus gagné de combat depuis. Avant cela, tout le monde m’appelait le futur champion, ce que j’aimais. Mais quelque 700 jours plus tard, je n’avais pas eu de victoire. C’était difficile – très, très difficile. C’est agréable d’être de retour dans la colonne des victoires, et pas seulement une victoire, mais de battre un très bon gars. “

Johns sur ce qu’il veut ensuite

«Je me sens comme si je n’étais pas blessé, je veux donc me battre au moins trois fois cette année, sinon quatre. J’ai un ami de la famille qui se marie à la maison, donc je veux être là pour sa fête de cerf. Mais après ça, je suis prêt à partir quand je veux. Quelque chose comme April serait parfait. “

Pour en savoir plus sur Johns, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

