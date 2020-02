La victoire de Tito Ortiz sur Alberto Del Rio rétablie par la commission du Texas après une controverse sur les tests de drogue

Image via @ titoortiz / @ lukeburrett sur Instagram

Tito Ortiz a officiellement battu Alberto Del Rio.

De retour au Combate Americas 51 le 7 décembre, Ortiz faisait ses débuts promotionnels contre Alberto Del Rio. Avant le combat, les deux ont échangé des coups de feu et ont même eu un pari où Ortiz a mis sa ceinture UFC en jeu tandis que Del Rio a mis la sangle lourde de la WWE sur la ligne. Au final, c’est Ortiz qui a levé la main lors de la victoire au premier tour.

Pourtant, le 26 février, il a été révélé que la lutte avait été jugée sans décision par la commission du Texas sans raison donnée. Maintenant, deux jours plus tard, la commission a rétabli la victoire de Tito Ortiz après qu’ils aient initialement trouvé une «substance disqualifiante» dans son système. Mais, il s’avère que la substance a été prescrite à Ortiz.

“En attendant les résultats de l’enquête du TDLR sur la question de savoir si la substance a bien été prescrite par un médecin, le TDLR a marqué les résultats de la lutte comme” Aucun concours “, a déclaré la porte-parole du TDLR, Tela Mange, dans un communiqué à ESPN. «TDLR a confirmé auprès du médecin que l’article avait été prescrit à Ortiz. TDLR a rétabli la victoire d’Ortiz lors du combat du 7 décembre. »

Avec la victoire sur son record, Tito Ortiz est à nouveau 21-12-1 et une fois de plus sur une séquence de trois victoires consécutives. Dans les combats avant la victoire sur Del Rio, il a éliminé Chuck Liddell au premier tour et soumis Chael Sonnen au premier tour au Bellator 170.

Ce fut le premier d’un contrat multi-combat avec Combate Americas. Donc, quand Tito Ortiz se battra ensuite pour la promotion est inconnue pour le moment.

Alberto Del Rio, quant à lui, est désormais 9-6 en MMA et sur un skid perdant de deux combats. Le combat a marqué son retour au MMA après sa retraite en 2010. Del Rio a eu un bref passage à PRIDE où il a été éliminé par Mirko Cro Cop.

