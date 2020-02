La victoire de Tito Ortiz sur Alberto El Patron est revenue à «aucune décision»

Tito Ortiz a soumis Alberto El Patron en décembre dernier pour sa 21e victoire en carrière – mais à partir de maintenant, aux yeux de la commission qui l’a autorisé, cette victoire a été effacée des livres.

Le statut actuel de la victoire d’étouffement arrière d’Ortiz sur El Patron dans l’événement principal “Combate Americas: Tito vs. Alberto” est “aucune décision”, selon les documents officiels des résultats (disponibles ici) du Texas Department of Licensing and Regulation , qui a supervisé l’événement du 7 décembre au State Farm Arena à Hidalgo, au Texas.

“Les résultats de la bagarre ont été modifiés dans l’attente d’une enquête plus approfondie”, a déclaré à MMA Junkie la responsable de l’information du TDLR, MMA Junkie.

Mardi, les responsables de Combate Americas ont été informés de l’absence de décision du MMA Junkie. Après que les responsables de la promotion se soient renseignés auprès de la commission du Texas, un porte-parole de la promotion a confirmé au MMA Junkie qu’à partir de maintenant, le résultat de la lutte n’est pas une décision.

Étant donné que le combat était initialement une victoire pour Ortiz, le changer en une décision non indique un problème de la part d’Ortiz. Mais Mange a déclaré que le TDLR ne pouvait pas expliquer les raisons du changement de résultat. “En attendant une enquête plus approfondie” laisse également vraisemblablement ouverte la possibilité que la décision puisse être retournée à la victoire de soumission originale pour Ortiz – si aucun acte répréhensible n’est trouvé.

Ortiz (20-12-1), ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et membre du Temple de la renommée de cette promotion, a dominé son combat de 210 livres contre El Patron (9-5), mieux connu de sa carrière à la WWE comme Alberto Del Rio.

Ortiz a terminé El Patron avec un étranglement arrière nu à la marque 3:10 de la manche d’ouverture. Cet événement était la première offre de Pay-per-view de Combate Americas. La semaine après le combat, Combate Americas a déclaré que l’événement “ne s’est pas aussi bien passé” comme il l’avait espéré en termes d’achats à la carte, en particulier par rapport aux évaluations qu’il a faites sur Televisa Canal 5 au Mexique.

El Patron, âgé de 42 ans, n’avait pas participé à un combat de MMA depuis près de 10 ans. Au début des années 2000, il a combattu pour la promotion DEEP au Japon avant une paire de combats sous la bannière PRIDE en 2003 et 2004. Là, il a été le récipiendaire d’un fameux KO Mirko Cro Cop KO, puis a perdu une décision à terme Combattant de l’UFC Kazuhiro Nakamura.

Il a commencé son mandat de catcheur professionnel pour la WWE en 2010 sous le nom d’Alberto Del Rio. Il est devenu le premier champion de la WWE né au Mexique en 2011 quand il a battu CM Punk, déclenchant une brève rivalité avec lui dans laquelle ils ont échangé le titre d’avant en arrière. Après un certain temps loin de la WWE, il est revenu en 2015.

Ortiz, qui a eu 45 ans en janvier, a perdu contre Forrest Griffin dans une bagarre de trilogie à l’UFC 148 en juillet 2012, puis a annoncé sa retraite sur une diapositive 1-7-1 sur une période de cinq ans et demi. Mais un an plus tard, il a annoncé son retour pour Bellator. Il a finalement fait ses débuts promotionnels au Bellator 120, qui était le premier événement à la carte de la promotion, et a bouleversé l’ancien champion des poids moyens Alexander Shlemenko au premier tour.

Ortiz est allé 3-1 pour Bellator avec sa seule perte à venir dans un combat pour le titre des poids lourds légers contre le champion d’alors Liam McGeary. Son curriculum vitae comprenait des victoires sur Stephan Bonnar et Chael Sonnen. Après la victoire de Sonnen, en janvier 2017, il a de nouveau annoncé sa retraite.

Mais encore une fois, il a été ramené à une compétition active, cette fois par Golden Boy Promotions d’Oscar De La Hoya pour un troisième combat contre son rival de longue date Chuck Liddell. En novembre 2018, Ortiz a éliminé Liddell au premier tour pour sa première victoire contre son compatriote ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et Temple de la renommée de l’UFC. Cela a conduit à son contrat avec Combate Americas – un accord multi-combats. Le combat avec El Patron était son premier sur ce contrat.

