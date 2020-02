La victoire de Tito Ortiz sur El Patron rétablie après un non-concours temporaire

La victoire de Tito Ortiz sur Alberto El Patron n’a été un concours nul que pendant quelques jours. Maintenant, sa victoire a été rétablie.

Vendredi, le Texas Department of Licensing and Regulation a fait savoir au MMA Junkie que la victoire d’Ortiz dans l’événement principal “Combate Americas: Tito vs. Alberto” de décembre dernier est de retour dans les livres.

“Un échantillon d’urine fourni par Jacob” Tito “Christopher Ortiz le 7 décembre 2019, lors de l’événement Combate Americas MMA, a montré une substance potentiellement disqualifiante qui, selon Ortiz, avait été prescrite par un médecin”, indique le communiqué. “En attendant les résultats de l’enquête du TDLR sur la question de savoir si la substance a bien été prescrite par un médecin, le TDLR a marqué les résultats de la lutte comme” Aucun concours “. Le TDLR a confirmé auprès du médecin que l’article avait été prescrit à Ortiz. TDLR a rétabli la victoire d’Ortiz lors du combat du 7 décembre. »

MMA Junkie a été le premier à annoncer mercredi que la victoire d’Ortiz avait été annulée. À l’époque, les représentants de TDLR ne voulaient pas commenter la raison du non-concours, si ce n’est pour dire que “les résultats de la lutte ont été modifiés en attendant une enquête plus approfondie.”

Ortiz (21-12-1) a soumis El Patron (9-6) en décembre dernier pour sa 21e victoire en carrière à State Farm Arena à Hidalgo, Texas.

Après que MMA Junkie a annoncé que sa victoire avait été annulée, Ortiz a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il serait exonéré, ce qui s’est avéré être le cas.

Ortiz, un ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et membre du Hall of Fame de cette promotion, a dominé son combat de 210 livres contre El Patron, qui est surtout connu de sa carrière à la WWE sous le nom d’Alberto Del Rio.

Ortiz a terminé El Patron avec un étranglement arrière nu à la marque 3:10 de la manche d’ouverture. Cet événement était la première offre de Pay-per-view de Combate Americas. La semaine après le combat, Combate Americas a déclaré que l’événement “ne s’est pas aussi bien passé” comme il l’avait espéré en termes d’achats à la carte, en particulier par rapport aux évaluations qu’il a faites sur Televisa Canal 5 au Mexique.

El Patron, âgé de 42 ans, n’avait pas participé à un combat de MMA depuis près de 10 ans. Au début des années 2000, il a combattu pour la promotion DEEP au Japon avant une paire de combats sous la bannière PRIDE en 2003 et 2004. Là, il a été le récipiendaire d’un fameux KO Mirko Cro Cop KO, puis a perdu une décision à terme Combattant de l’UFC Kazuhiro Nakamura.

Ortiz, qui a eu 45 ans en janvier, est revenu d’une deuxième retraite pour un troisième combat contre son rival de longue date Chuck Liddell en novembre 2018. Il a éliminé Liddell au premier tour pour sa première victoire contre son compatriote ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et Temple de la renommée de l’UFC . Cela a conduit à son contrat avec Combate Americas – un accord multi-combats. Le combat avec El Patron était son premier sur ce contrat.

