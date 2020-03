La victoire sur Gegard Mousasi me place sur la liste livre pour livre

NEW YORK – Douglas Lima poursuit la grandeur.

Le champion des poids welters Bellator Lima (32-7 MMA, 14-3 BMMA) montera d’une division pour faire face à Gegard Mousasi (46-7-2 MMA, 4-1 BMMA) pour le titre de poids moyen vacant de la promotion au Bellator 242 de mai. devenir l’un des rares combattants de l’histoire de l’organisation à détenir deux titres simultanément.

Le titre de poids moyen a été annulé après que l’ancien champion des Bellator, 185 livres, Rafael Lovato Jr., ait été contraint de renoncer à sa ceinture en raison de problèmes médicaux persistants.

C’est potentiellement un moment énorme pour Lima, qui admet que faire face à un nom établi comme Mousasi rend ce combat encore plus grand pour son héritage.

“Tout homme, c’est comme livre pour livre”, a déclaré Mousasi à MMA Junkie. «Je veux sur cette liste livre pour livre, et je pense vraiment qu’une victoire sur Mousasi m’y amènerait. Cela effacera tout ce discours: «Oh, il ne bat personne, il n’est pas à l’UFC, il n’appartient pas au sommet.» Écoutez, Mousasi a battu les meilleurs gars de l’UFC et des poids moyens. Il est parti en tant que top guy, non? Quatre victoires consécutives, il tuait tout le monde, c’est pourquoi je voulais ce combat. C’est pourquoi j’aime mieux ce combat que Lovato. “

«Mousasi est l’homme. Je vais là-bas et je le bat, qu’est-ce que les gens vont dire maintenant? Surtout dans une catégorie de poids plus élevée. »

Le curriculum vitae de Lima a été tout simplement impressionnant. Plus récemment, il a réussi à venger sa défaite contre Rory MacDonald et à récupérer le titre de l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC lors du Bellator 232 d’octobre dernier.

Lima dit qu’il coupe environ 30 livres pour atteindre la limite de 170 livres, ce qui rend la tentative de poids moyen tentante, mais il assure qu’il a bien l’intention de défendre les deux titres s’il gagne. Et parce qu’il a éliminé la majorité des combattants les mieux classés de Bellator chez les poids mi-moyens, Lima voit l’événement du 9 mai comme le moment idéal pour poursuivre un nouveau défi.

«C’était toujours dans mon esprit; c’était avant même que tout ce discours de champion ne commence parce que je pensais au poids moyen il y a longtemps », a déclaré Lima. «Je pense que le timing n’était pas juste au moment où je voulais monter. C’est le bon moment. Comme si j’étais assis là, j’ai battu les six meilleurs gars de Bellator au poids welter. Je n’ai pas d’adversaire en ce moment au poids welter si ce n’est pas un match revanche, alors pourquoi ne pas opter pour de plus grandes choses? Optez pour une autre ceinture, un plus grand nom. “

Le Bellator 242 a lieu au SAP Center de San Jose, en Californie. La carte principale de la soirée est diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN.

