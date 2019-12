La vidéo UFC 245 «Thrill and Agony» vous emmène dans les coulisses de «Usman vs Covington»

Après tout, cela a été dit et fait lors de l'événement UFC 245 pay-per-view (PPV) – qui s'est déroulé le samedi 14 décembre 2019 à l'intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada – il y avait beaucoup de " Frisson et agonie »pour faire le tour.

Amanda Nunes a partagé la joie évidente, qui a défendu avec succès son titre de poids coq féminin avec une victoire unanime dominante sur Germaine de Randamie (récapitulation). Et tandis que "Iron Lady" était visiblement à l'agonie, elle a pris le temps d'appeler sa mère au téléphone pendant qu'elle était dans l'Octogone pour l'informer qu'elle avait perdu.

En outre, Alex Volkanovski était sur le nuage neuf après avoir détrôné Max Holloway du haut de la montagne Featherweight. Malgré la perte atroce, "Blessed" a pris la perte avec classe.

Et bien sûr, Kamaru Usman baignait dans la gloire après avoir assommé la rivière amère, Colby Covington, au cinquième et dernier tour après s'être cassé la mâchoire et l'achever via des frappes (faits saillants). Quant à «Chaos», il n'a pas eu d'autre choix que de ramasser les morceaux et de commencer à zéro alors qu'il était vu quitter l'arène couvrant sa tête avec sa chemise.

