La vie change après avoir remporté 1 million de dollars en séries éliminatoires du PFL

LAS VEGAS – Louis Taylor est devenu millionnaire lorsqu’il a remporté la finale des séries éliminatoires du PFL, ce qui a naturellement attiré beaucoup de gens hors des boiseries.

Taylor a remporté les séries éliminatoires des poids moyens en 2018 avec quatre victoires et un match nul en route vers le prix d’un million de dollars.

Et comment la vie a-t-elle changé pour Taylor depuis lors? Les gens ont commencé à lui tendre la main, mais au moins cela lui a appris qui étaient les personnes véritablement authentiques.

“Vous avez beaucoup de cousins, beaucoup d’appels à frais virés du comté”, a déclaré Taylor plus tôt ce mois-ci lors d’une journée médiatique Dominance MMA à Las Vegas. «Mais la bonne partie est que j’ai gardé mon cercle propre. Lorsque vous êtes concentré, comme la plupart d’entre nous ici, sur votre chemin, vous pouvez voir venir les serpents. Et tout le monde autour de vous a été là et est là pour vous soutenir. Donc, les gens qui sont dedans pour être une sangsue, vous pourriez le voir venir facilement si votre cercle a raison. »

Taylor a déclaré que les médias sociaux lui avaient permis de regarder en arrière et de voir qui le soutenait tout au long de son voyage.

“J’ai vraiment fait à un moment donné une capture d’écran de tout le monde qui aimait mes publications Instagram parce que je me disais:” Regardez ceci: dans un an, ce sont les personnes qui m’ont vraiment soutenu “, a déclaré Taylor. «Les petites choses comptent. Aime, commentaires – les gens ne savent pas, mais parfois on se met à terre et le plus petit commentaire – “ Mec, tu es vraiment inspirant – je t’aime ” – ces choses nous font courir un peu plus vite sur ce tapis roulant, frappant quelqu’un un peu Plus fort. On ne sait jamais. “

.