L'accord multi-combat pour Ty Gwerder a été plus tôt que prévu

HONOLULU – Ty Gwerder avait une idée qu'il était sur le radar de Bellator et qu'il pourrait recevoir un appel téléphonique. Mais cela arriva plus tôt qu'il ne le pensait.

Gwerder a déchiré ses quatre premiers adversaires dans un ordre rapide, y compris trois KO au premier tour pour LFA. Lorsque Bellator l'a appelé pour le faire sauter, la promotion ne voulait pas seulement qu'il occupe une place dans la ronde préliminaire avec d'autres combattants locaux. Il a obtenu un accord multi-combat dès la sortie de la porte. Et tout cela est arrivé encore plus tôt qu'il ne le pensait.

Vendredi, Gwerder (4-0 MMA, 0-0 BMMA) fait ses débuts promotionnels contre Joseph Creer (6-1-1 MMA, 1-1 BMMA) au Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») , qui a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Pour entendre Gwerder au sujet du combat de vendredi, consultez l'interview complète ci-dessus.

