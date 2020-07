Lacey Evans vole le championnat intercontinental AJ Styles

Lacey Evans est rapidement devenue l’un des meilleurs talents de la WWE. Bien que Sassy Southern Belle n’ait pas remporté de championnat individuel dans l’entreprise, il s’est rapproché à de nombreuses reprises. Il en va de même pour l’homme dont le championnat intercontinental lui a été volé, AJ Styles. Le Phenomenal One, depuis ses débuts à la WWE, a gagné beaucoup d’éloges dans la promotion.

Lacey Evans s’enfuit avec le championnat AJ Styles

pas Lacey qui vole le titre d’AJ – rien que du respect pour MON champion intercontinental! pic.twitter.com/JJpQo0UYAm – sarah 𑁍 (@flairsnia) 3 juillet 2020

Une vidéo de Lacey Evans volant le championnat intercontinental AJ Styles a récemment été dévoilée sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir Evans poser avec le championnat et s’enfuir quand Styles la voit. Cela semble être une blague que The Sassy Southern Belle jouait sur Styles.

AJ Styles a remporté le championnat intercontinental il y a quelques semaines sur WWE SmackDown. Sami Zayn était le champion intercontinental, mais a été contraint de démissionner du titre après avoir décidé de ne pas travailler pendant la pandémie de COVID-19. La marque bleue a organisé un tournoi pour couronner un nouveau champion intercontinental. Des superstars de SmackDown comme King Corbin, Elias, Jeff Hardy, Sheamus, Daniel Bryan, Drew Gulak, Shinsuke Nakamura et AJ Styles ont participé au tournoi. Styles et Bryan se sont affrontés en finale, Styles remportant leur premier championnat intercontinental ce soir-là.

Lacey Evans a joué un rôle essentiel dans la formation de la division féminine de WWE SmackDown. Elle faisait partie du match à élimination directe Fatal 5 qui a eu lieu à WrestleMania 36 pour le Bayley SmackDown Women’s Championship. Cette nuit-là, elle serait allée avec le titre sans Sasha Banks, qui était venue en aide à sa meilleure amie.

Dans les semaines suivantes, Evans a vaincu Banks dans un match de qualification Money In The Bank pour consolider sa place dans le PPV homonyme. Au PPV, Lacey Evans n’a pas pu gagner la mallette Money In The Bank quand Asuka a gravi les échelons et l’a prise à cinq autres superstars.

Alors que Lacey Evans a disparu au combat sur WWE TV, AJ Styles a été vue avec succès défendre son championnat intercontinental contre Drew Gulak.

