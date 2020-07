L’adieu émotionnel de Heath Slater à WWE RAW: « J’ai fermé un chapitre »

Heath Slater est retourné à la WWE RAW cette semaine et s’est battu contre le champion de la WWE. Cela ne s’est probablement pas passé comme prévu, mais c’était toujours une nuit émotionnelle pour One Man Band, qui n’a pas pu retenir ses larmes.

Après leur bref combat sur Raw, Slater a donné une interview dans les coulisses. Il était heureux pour son vieil ami Drew McIntyre. Ensuite, il a fallu un moment avant de dire que c’était « La clôture d’un chapitre ». Voyons ce que l’avenir nous réserve.

«C’était quelque chose qui devait être fait. Drew et moi sommes revenus et il m’a promis quelque chose et vous savez qu’il le voulait, alors Dieu merci, c’est arrivé. Il est l’homme, le champion, mon frère dans et hors du ring. Je suis presque sûr qu’il m’aime après m’avoir aidé à me lever et me faire un câlin. c’était une bonne clôture d’un chapitre. Voyons donc ce que l’avenir me réserve. »