L’affiche officielle de Lee contre Oliveira est publiée

Kevin Lee tentera de jouer à nouveau avec le spoiler lorsqu’il se rendra en territoire ennemi pour affronter un autre poids léger en forme le mois prochain.

Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) fait la une de l’UFC sur ESPN + 28 au Brésil contre Charles Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC) dans un match décisif dans la division des 155 livres.

L’UFC sur ESPN + 28 aura lieu le 14 mars à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia. La carte est diffusée sur ESPN +.

Après une perte de soumission à Rafael dos Anjos à 170 livres, Lee est revenu à la légèreté et a rebondi de manière emphatique en éliminant Gregor Gillespie à l’UFC 244 à New York. Maintenant, il cherchera à reproduire sa performance contre un autre adversaire dangereux à Oliveira, qui obtiendra enfin une autre fissure dans l’opposition la mieux classée.

Oliveira a terminé chacune de ses six dernières victoires pour se tailler une place en tête d’affiche à domicile. Mais malgré une pléthore de victoires notables, l’as de soumission brésilien est toujours à la recherche de la seule grande victoire qui le poussera vers un tir au titre des 155 livres.

Sur l’affiche est également le match de rêve d’un fan de grappling: les Brésiliens Demian Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC) et Gilbert Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC) devraient se rencontrer dans l’événement co-principal.

Après avoir perdu trois matchs de suite, y compris une tentative infructueuse de remporter le titre des poids mi-moyens de l’UFC, Maia a rebondi avec trois victoires de suite contre Lyman Good, Anthony Rocco Martin et Ben Askren pour prouver qu’il est toujours l’un des poids welters les plus dangereux de l’UFC.

Depuis qu’il est passé au poids welter, Burns est sur une lancée. Il a marqué de grandes victoires sur Alexey Kunchenko et Gunnar Nelson et a suivi son tir en demandant un combat avec Maia. “Durinho” a réalisé son souhait et mettra ses qualifications de grappin à l’épreuve contre son collègue as de jiu-jitsu dans le plus grand combat de sa carrière.

Découvrez l’affiche officielle de l’UFC sur ESPN + 28 ci-dessous:

La gamme UFC sur ESPN + 28 comprend:

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Nikita Krylov contre Johnny Walker

Jussier Formiga contre Brandon Moreno

Randa Markos contre Amanda Ribas

Aleksei Kunchenko contre Elizeu Zaleski dos Santos

Enrique Barzola contre Rani Yahya

Veronica Macedo contre Bea Malecki

Maryna Moroz contre Mayra Bueno Silva

Gilbert Burns contre Demian Maia

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

Su Mudaerji contre Bruno Silva

Damir Hadzovic contre Renato Moicano

.