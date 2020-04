L’agence libre se profile, Michael Chandler discute de l’avenir de Bellator

Michael Chandler pourrait très bien se retrouver dans une promotion différente dans un avenir proche.

L’ancien champion des poids légers de Bellator et le meilleur candidat actuel est sur le point d’être libre alors qu’il approche de la fin de son dernier contrat avec Bellator. Chandler (20-5 MMA, 17-5 BMMA) a encore un combat sur son contrat. Il devait terminer le combat final lors d’un match revanche contre Benson Henderson le 6 juin, mais le combat a été mis sur la glace alors que la société a annulé le Bellator 244 en raison de problèmes de coronavirus.

Il semble que Chandler veuille rester avec Bellator, mais il n’écarte pas l’idée de se battre sous une bannière différente.

“J’en ai été très clair: j’aimerais prendre ma retraite d’un combattant Bellator”, a déclaré Chandler à MMA Junkie Radio. «Je serais ravi d’être le gars qui a commencé avec l’organisation en 2010 et qui a pris sa retraite, cependant, dans plusieurs années. Mais si ce n’est pas dans les cartes, ce n’est pas dans les cartes. C’est une entreprise, et j’ai mon personnel à prendre en charge, c’est ma femme et mon fils. Nous prendrons la meilleure décision possible, mais il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de buzz ici en ce qui concerne les affrontements fantastiques et tout ce genre de choses. Alors je laisse juste les fans parler et laisse mes combats parler à l’intérieur de la cage. »

Chandler a enregistré 22 combats avec Bellator et est devenu l’une de leurs figures locales les plus connues. Le joueur de 34 ans pense qu’il peut encore offrir beaucoup à Bellator compte tenu de son long mandat au sein de l’entreprise et de son style de combat.

Dans une récente interview avec MMA Junkie, le président de Bellator, Scott Coker, a déclaré que son équipe devra évaluer les notes et les chiffres de Chandler avant de conclure une nouvelle entente.

“Je suis toujours l’un des gars de marque sur les cartes”, a déclaré Chandler. «Je mets des mégots dans les sièges, j’ai une grande écurie de fans profondément ancrés et cela me regarde un peu de ce combattant souterrain – ce gars que les gens regardent spécifiquement parce qu’ils savent que je le fais pour l’amour du jeu. Ils savent que je le fais parce que j’aime faire du mal aux gens, j’aime aller là-bas et me battre. Et (Coker) a fait ses commentaires, et je m’en tiens à ma valeur.

«Je sais que je vais là-bas et que je présente un grand spectacle, et c’est lui le promoteur et ils font la promotion; c’est son travail de promouvoir, donc ça va dans les deux sens. Je ne peux pas être tenu responsable des chiffres et achète des sièges à 100%, uniquement sur mon dos. Nous devons avoir la promotion faisant la promotion, et les combattants faisant les combats. »

Coker a également noté l’âge de Chandler lors de son interview. Le produit Sanford MMA dit qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière et ne prévoit pas de ralentir de sitôt.

“Je me sens le meilleur que j’aie jamais été”, a déclaré Chandler. “Scott Coker a fait allusion au fait que je n’ai plus 21 ans, mais je n’étais pas non plus un combattant à 21 ans. Je n’ai commencé à me battre qu’à 22, 23 ans.” J’ai l’impression de n’avoir rien fait d’autre que de m’améliorer et de m’améliorer depuis l’âge de 30 ans, même maintenant en tant qu’homme mûr, en tant que père et père de famille qui a beaucoup plus à se battre pour ce que j’ai fait à l’époque. Mec, j’ai l’impression que tout va de soi pour prendre la bonne décision pour moi et ma famille. »

Chandler a mentionné l’UFC, ONE Championship et PFL comme des promotions qui ont été sur son radar. Il dit que sa décision sera basée sur une combinaison de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, des considérations financières et de concurrence.

“Vraiment, la décision repose uniquement sur mes épaules et moi de prendre la meilleure décision pour moi et ma famille”, a expliqué Chandler. “Je pense que je vais (aller ailleurs), ou Bellator prend cette décision pour moi, et ils me facilitent la tâche. Nous verrons donc. “

