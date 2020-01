L’agent libre Jessica Aguilar mettra fin à sa carrière de MMA en 2020

Jessica Aguilar va bientôt raccrocher les gants.

L’ancien champion des pailles WSOF et prétendant à l’UFC est prêt à arrêter de fumer après 14 ans de carrière en tant que combattant professionnel. Aguilar (20-8 MMA) prévoit de prendre sa retraite cette année, faisant de 2020 le dernier chapitre de sa course distinguée en MMA.

“Il a fallu un certain temps (pour traiter). J’ai dû m’asseoir là-dessus pendant un certain temps », a déclaré Aguilar à MMA Junkie. “Regardez la réalité: je me bats depuis longtemps, mon corps a beaucoup traversé.

«Je sais que je l’ai encore et j’ai traversé une période difficile, et c’est difficile à dire. Il est difficile de faire la transition et de dire: «Hé, c’est l’heure de la retraite. Mais c’est la vérité. C’est la réalité, et vous devez faire face à la réalité. Ça craint, mais j’ai eu mon temps, et il est temps pour moi de l’utiliser et de le transmettre – utilisez ce que j’ai appris et expérimenté dans le sport pour aider d’autres athlètes féminines, qu’il s’agisse d’ouvrir un gymnase à l’avenir et d’enseigner ou parler aux femmes et partager ce que je sais. Il y a tellement de choses, mais il est temps pour moi de faire la transition.

“Ce n’est pas facile, mais c’est la vie. Tout à une fin. C’est juste accepter et suivre le courant. J’étais amère depuis longtemps, mais maintenant je comprends. Je l’ai fait. C’est bon. Je peux dire que j’étais le meilleur au monde. Je peux dire que je l’ai fait et je continuerai à faire des arts martiaux pour le reste de ma vie d’une manière ou d’une autre, mais tout se termine. “

Aguilar n’est plus avec l’UFC. Elle a conclu son contrat avec la promotion basée à Las Vegas au début de 2019 et est actuellement agent libre à la recherche d’une promotion pour accueillir les derniers combats de sa carrière.

La femme de 37 ans a déclaré qu’elle était ouverte aux offres. Elle ne refuserait pas un retour à l’UFC, mais trouve également un intérêt à retourner en Asie – que ce soit avec RIZIN ou ONE Championship – ou à se battre au Mexique, car elle n’a jamais combattu dans son pays d’origine.

La combattante mexicaine veut prendre sa retraite avec 30 combats professionnels à son actif, mais est prête à concourir plus de deux fois en 2020 si le temps et la santé le permettent.

“Mon objectif était d’avoir 30 combats, et j’ai 28 ans. Ce serait donc deux combats cette année, mais vous savez: MMA”, a déclaré Aguilar. «C’est donc mon objectif. Je me sentirais à l’aise d’avoir 30 combats, mais tout dépend. Il existe différents facteurs à cet égard. Quand mon corps va bien et dans l’oscillation des choses, j’ai combattu trois, quatre fois par an. Mais mon objectif est deux (plus) combats. »

Dans cette dernière manche, Aguilar espère mettre le patch brutal qu’elle a subi à l’UFC derrière elle et clôturer sa carrière sur une bonne note.

Aguilar était considérée comme la meilleure paille et l’une des meilleures combattantes féminines du monde après ses victoires contre Megumi Fujii et l’ancienne invicta FC et championne de l’UFC Carla Esparza au début des années 2010.

Elle a fait ses débuts à l’UFC en 2015 après avoir remporté la ceinture de paille WSOF et l’avoir défendue plusieurs fois. Aguilar a été jumelé contre Claudia Gadelha à l’UFC 190 au Brésil dans un combat éliminatoire pour le titre, mais a perdu par décision unanime.

De là, Aguilar a subi une série de blessures, y compris un LCA déchiré, et est allé 1-3 à l’UFC en quatre ans avec une opposition comme le champion actuel Zhang Weili, Courtney Casey et invaincue Marina Rodriguez.

Malgré sa course difficile à l’UFC, Aguilar peut dire avec confiance qu’elle était autrefois la meilleure combattante à 115 livres. C’est quelque chose dont elle est fière et une fois qu’elle y repense avec tendresse.

“Je pense que je suis allé comme 11 ou 12 combats invaincus, donc c’était plutôt bien”, a déclaré Aguilar. “J’étais sur une lancée, comme,” Hé, j’ai accompli ce que j’avais dit que j’allais accomplir – être le meilleur au monde. “

«À cette époque, tu étais le meilleur en battant le meilleur. (Je) n’essaie pas de frapper ce qui se passe en ce moment. Mais à ce moment-là, il ne s’agissait pas de popularité ou de l’apparence ou du nombre d’yeux que vous pouviez apporter à la table, c’était de savoir si vous vouliez être le meilleur et que vous deviez battre le meilleur et continuer à progresser. C’était comme ça. Ce fut une énorme réussite. Ce fut une expérience assez incroyable – l’une des meilleures de ma vie.

«Vous voulez toujours mieux et de plus en plus. Mais en y repensant, pour que je commence à 24 (avec) rien, les gens me disant que je ne réussirais pas, à ce que j’ai fait dans ma carrière, je pense que je dois être fier de moi. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, comme les blessures, et je le comprends et je l’accepte. Donc je ne me bat pas pour ça. Je suis fier de ce que j’ai fait dans ma carrière. “

Aguilar a récemment participé à des tournois de grappling et se sent bien de revenir à la compétition MMA. Elle est impatiente de trouver une nouvelle maison pour les derniers combats de sa carrière et a hâte de clore ce chapitre de sa vie. Elle a dit qu’elle était prête à se battre au poids atomique ou au poids de paille.

