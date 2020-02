L’agent libre Ross Houston s’est concentré sur les «grands noms», veut Michael Page: «Je sais que je le briserais»

L’ancien champion des poids welter de Cage Warriors, Ross Houston, pense que les fans aimeraient voir le spectaculaire poids welter Michael Page testé contre un adversaire légitime, et l’Ecossais est catégorique: il écraserait “Venom” s’ils se faisaient face.

La semaine dernière, MMA Fighting a annoncé que Houston avait mis un terme «à l’amiable» à sa relation avec Cage Warriors – une promotion européenne synonyme de ligue nourricière à l’UFC. Des déclarations de la société de gestion de Houston, Black Panther Sports, ont déclaré que des accords de non-divulgation avaient été signés alors que Houston et Cage Warriors se séparaient, et bien qu’il ne soit pas en mesure de commenter les détails spécifiques de sa libération, Houston a exprimé son enthousiasme lors de l’examen de son prochain déménagement.

“Nous allons de l’avant et nous allons juste nous concentrer sur l’avenir, il est inutile de s’attarder sur le passé”, a déclaré Houston au podcast Eurobash de MMA Fighting. “Je me sens mieux que jamais et j’ai plus faim que jamais, alors portez ces meilleurs poids welters – allons-y!”

Lorsque l’on considère les différents adversaires qu’il pourrait affronter à travers une variété de promotions, Page a été l’un des premiers défis qui viennent à l’esprit pour “The Hitman”.

«J’aime prendre des paris. Je serais très heureux de me battre avec certains des plus grands noms de la planète. Vous parlez de Bellator, si on me proposait quelqu’un comme MVP – un grand nom – je prendrais ce combat en un clin d’œil et je sais que je le briserais parce que je ne suis pas un chauffeur de taxi ou un laitier. Même Douglas Lima, donne-le moi », a-t-il dit.

“Disons que si vous vous entraînez dans un gymnase et que Floyd Mayweather marche dans le gymnase, il existe deux types de personnes: un type de personne éviterait de s’entraîner avec [Mayweather] parce qu’ils ne veulent pas être exposés. C’est un peu comme quand vous avez ces fausses ceintures noires en jiu jitsu; ils ne roulent avec personne parce qu’ils sont exposés. Ensuite, vous avez ces gens affamés qui essaient de rouler ou de rivaliser avec les meilleures personnes parce qu’ils veulent se tester pour voir où ils en sont. Je veux tester mon personnage et c’est exactement le type de personne que je suis – je veux ces grands noms, je n’ai peur de personne et j’ai confiance en mes compétences et mon état d’esprit. Je recherche littéralement les plus grands noms qui me soient donnés. Et si les gens pensent que j’ai une chance contre ce type ou ce type – je m’en fiche, mec. Je vais les battre parce que c’est juste moi contre cette autre personne dans la cage. ”

Houston a de nouveau souligné son intérêt à affronter le favori du Royaume-Uni.

“Si ce nom me vient à l’esprit, nous pouvons y arriver”, a déclaré Houston. «J’ai un titre mondial à mon actif. Il y a tous ces gens qui disent qu’il ne peut pas gagner contre des adversaires légitimes – voici sa chance. »

Au départ, MMA Fighting a appris que trois promotions rivalisaient pour la signature de Houston, mais en ce qui le concerne, il pourrait y avoir encore plus d’organisations intéressées à obtenir ses services maintenant.

“Je pense qu’il pourrait y avoir plus [than three interested promotions] pour être honnête. C’est une sensation cool. De toute évidence, toutes ces années, je viens de commencer cela comme un passe-temps. Au fil des ans, il a en quelque sorte spiralé et est devenu de plus en plus gros. Maintenant, j’entends toutes ces grosses promotions me suivre. Il y a des promotions en Amérique, en Asie et en Europe qui sont intéressées et “The Hitman” va se déchaîner. Nous avons de grandes cibles en vue. »

Ross Houston a rejoint le dernier épisode d’Eurobash. Son interview commence à 1:16:00.