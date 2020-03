L’American Top Team met en œuvre une politique de poubelle grâce à Colby Covington

L’American Top Team a décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique anti-poubelle, après que Colby Covington ait engendré un certain nombre de rivalités entre coéquipiers.

À l’avenir, ATT a introduit une «politique de parler zéro poubelle», ce qui signifie que les membres de l’équipe ne peuvent se parler des ordures que s’ils ont un combat contractuel organisé.

Le propriétaire de l’American Top Team a expliqué la décision, qui a été provoquée par les actions récentes de Colby Covington, dans une interview avec MMAFighting:

“C’est devenu personnel, et je pense que je me trompais”, a déclaré Dan Lambert. «Je pense que j’ai fait une erreur. Je pense que j’aurais dû l’étouffer dans l’œuf, et c’est arrivé au point où cela affecte les entraîneurs, les partenaires d’entraînement, les vibrations au gymnase, et en conséquence, nous nous sommes ajustés et nous sommes montés avec une nouvelle politique.

“À moins que vous n’ayez un accord pour combattre quelqu’un, auquel cas il doit évidemment y avoir une promotion, il y a un bâillon pour parler des gens au gymnase. Si c’est quelque chose qu’un combattant choisit, il doit alors s’entraîner ailleurs. “

Image via @ColbyCovMMA sur Instagram

Le produit le plus franc d’ATT, le concurrent poids welter Colby Covington, a eu un certain nombre de problèmes avec ses coéquipiers dans le passé. ‘Chaos’ a eu des altercations avec Dustin Poirier, Tyron Woodley, Jorge Masvidal et Joanna Jedrzejczyk pour n’en nommer que quelques-uns.

Dan Lambert admet qu’il a laissé échapper les bavardages d’ATT et espère que cette nouvelle politique aidera à renverser la vapeur.

“Je ne sais pas si c’est lors de cette dernière ronde de discussions que Colby Covington est sorti et a en quelque sorte violé une trêve que j’avais entre lui et Dustin Poirier, ou une partie de la conversation entre lui et Joanna (Jedrzejczyk). Ce n’est peut-être que le grand schéma des choses, traitant de certains des autres problèmes qui affectent notre sport et la vie de chacun; Je vois à quel point certains de ces sh * t sont mesquins, et pourquoi ai-je affaire à eux et (ai-je) permis qu’ils deviennent une attraction?

“Je pense que cela pourrait être en partie dû au fait que je suis un tel nerd de la lutte professionnelle; J’aime un peu le côté promotionnel et le trash talk. C’est sur moi. J’ai f * cké cette partie. Je n’aurais jamais dû en arriver là. C’est mon travail d’empêcher que de telles choses se produisent et provoquent des distractions dans le gymnase. Je pense que j’ai fait une erreur là-dessus, alors vivez et apprenez. »

Pensez-vous que Colby Covington pourra durer à l’American Top Team maintenant qu’une politique de non-poubelle a été mise en vigueur? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 mars 2020