Lance Palmer et Natan Schulte toujours aussi motivés

Quiconque suit PFL connaît l’argument de vente et l’attrait du format de l’organisation: 1 million de dollars en jeu pour le champion dans chaque catégorie de poids.

Qu'en est-il des combattants qui ont déjà gagné, dont la vie a déjà changé et dont le statut de millionnaire est connu du monde? Y a-t-il un sentiment de complaisance?

Seuls deux des six vainqueurs du tournoi de l'année dernière ont une chance de répéter au Championnat PFL 2019 le 31 décembre: le poids plume Lance Palmer et le poids léger Natan Schulte.

Selon ces deux hommes, la motivation n'est pas un problème. Ni l'un ni l'autre ne se sentent complaisants. Après tout, deux (millions) valent mieux qu'un, non?

Mais l'argent n'est pas simplement des dollars et des cents. Il représente des améliorations de la vie. C’est ainsi que les combattants diffèrent. Il est probable que leurs revenus iront à différentes entreprises, toutes avec le même objectif général. Pour Palmer, une victoire solidifie son avenir financier – ainsi que celui de sa future famille.

"Cela cimente davantage une retraite sûre", a déclaré Palmer, qui rencontre Alex Gilpin en finale. «Un fonds collégial sécurisé créé pour mes futurs enfants. C’est beaucoup de choses. 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais cela ne va pas aussi loin que beaucoup de gens le pensent. Ce deuxième million signifierait certainement beaucoup pour moi du point de vue de la famille et du futur. »

Schulte, qui rencontrera Loik Radzhabov, tente également de garantir un avenir sûr. Le combattant brésilien a déclaré qu'il investissait de l'argent dans l'espoir de le faire atteindre encore plus loin.

«J’ai appris à investir mon argent et à l’allouer aux actions», a déclaré Schulte. «J'ai travaillé avec des gens de très haut niveau qui ont pu m'aider à faire travailler mon argent pour moi. C’est donc ce que j’ai fait avec la majeure partie de l’année dernière et ce que j’ai l’intention de faire avec les revenus de cette année également. »

L'argent n'est pas la seule chose en jeu le 31 décembre. L'héritage est également en jeu. Cela peut sembler cliché, mais les deux combattants veulent prouver de quoi ils sont faits.

Lorsque Palmer réfléchit à sa carrière, il est fier de prendre la route la moins fréquentée. Un concurrent de premier plan en dehors de l'UFC depuis des années, Palmer récolte maintenant les avantages de s'en tenir au PFL.

"Cela a toujours été de faire des choses que les gens n'ont pas encore faites", a déclaré Palmer. "Au PFL, il n'y a pas eu de (répétition). J'étais le premier champion de 145 livres en PFL et je vais essayer d'être le premier double champion de l'histoire PFL. J'essaie juste de me cimenter et de faire plus de premières. Je veux être le seul à faire ces premières dans cette organisation. »

Quant à Schulte, un autre championnat du tournoi validerait davantage sa foi. Il a toujours confiance en Dieu et comme il continue de gagner, cela confirme qu'il a suivi le bon chemin.

"J'ai toujours su que tout ce dont j'avais besoin était une opportunité", a déclaré Schulte. «Je suis un homme de Dieu et j'ai eu la foi que Dieu allait m'ouvrir ces portes. Le moment est cette opportunité. Il a pris vie. Je savais que j'étais prêt, c'était juste une question de quelqu'un qui m'accordait cette chance. »

Il existe des preuves supplémentaires que ces deux hommes ne participent pas uniquement aux prix lucratifs. Un million de dollars est sans aucun doute de l'argent qui change la vie. Mais alors que les deux hommes parlent de garantir un avenir financier avec une victoire à New York, cela ne signifie pas qu'ils vont accrocher les gants même s'ils gagnent.

"Ce n'est pas vraiment sur la table pour moi", a déclaré Palmer. «Je suis un compétiteur et jusqu'à ce que je ne ressente pas cette motivation pour la compétition ou la santé physique ou mentale pour pouvoir le faire plus. J’ai vraiment l’impression d’atteindre ma perfection. Je m'améliore de jour en jour. J'ai du mal à dire qu'il est temps de raccrocher maintenant.

"C’est une question que je me suis déjà posée", a déclaré Schulte. «J'adore faire ça et le faire parce que j'aime ça. Même lorsque nous étions en basse saison alors que nous n'avions pas de combats programmés, c'est ce que je fais pour la joie. C’est un hobby pour moi aussi bien que c’est ma profession. C’est ce que je sais faire. "

Le Championnat PFL 2019 aura lieu le mardi 31 décembre au Hulu Theatre du Madison Square Garden à New York. La carte est diffusée sur ESPN2.

