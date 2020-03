Lance Palmer explique sa décision de retourner au PFL tout en refusant de prendre une «baisse de salaire» pour combattre ailleurs

Lance Palmer sait qu’il peut rivaliser avec les meilleurs combattants de l’UFC et de Bellator, mais il ne sacrifiera pas son compte bancaire pour le prouver.

Le double champion du PFL, qui a encaissé plus de 2 millions de dollars à la suite de ces saisons gagnantes, a repris la promotion juste avant son dernier combat contre Alex Gilpin à la fin de 2018.

Avant ce combat, Palmer était dangereusement proche de la fin de son accord avec le PFL, mais finalement les deux parties sont parvenues à un accord pour le maintenir sur la liste pour 2020 et au-delà.

«Je sais qu’il y a beaucoup de choses différentes dans le contrat qui sont là pour m’aider et aussi pour le PFL. Donc je veux dire que c’est bien d’avoir cette saison avec le PFL », a déclaré Palmer à MMA Fighting. «Je sais que pour les éliminatoires, il y a des choses différentes que nous avons là-dedans, des choses différentes que PFL a là-dedans mais au moins je sais que l’année ou les deux prochaines années, je serai avec PFL et je suis content de l’accord que nous avons trouvé.

“Ça a pris du temps. J’étais essentiellement un agent libre lorsque les séries éliminatoires ont commencé et je me suis battu et nous n’avons pas réussi à conclure un accord. A minuit avant mon [finals fight] est quand nous avons fait l’affaire donc c’était une de ces choses que mon manager Ali [Abdelaziz] y consacrer beaucoup de temps et il a vraiment réussi, donc je reçois ce que je vaux. “

En tant qu’ancien champion des World Series of Fighting, Palmer a déjà accompli beaucoup de choses avant même que le PFL existe et de nombreux anciens détenteurs du titre de cette organisation ont maintenant évolué vers une carrière réussie à l’UFC.

Palmer est confiant qu’il pourrait s’accrocher avec les meilleurs combattants de 145 livres sur la liste de l’UFC, mais il n’oublie jamais qu’en fin de compte, c’est toujours un travail.

“J’adorerais combattre ces gars [in the UFC]», A déclaré Palmer. «Je me suis entraîné avec la moitié des gars qui étaient ou sont dans le top 10 de l’UFC et je sais où je me place. Mais je ne vais pas non plus accepter une baisse de salaire pour aller à un autre emploi et combattre des gars qui sont dans le top 5 ou le top 10.

“C’est quelque chose que j’ai toujours à expliquer aux gens quand ils me demandent” pensez-vous que vous recevrez l’appel? “. Oui, j’ai eu l’appel à maintes reprises, mais cela vaut-il la peine de prendre une réduction de salaire pour aller à un autre travail que vous faites déjà et tout le monde dit non. Eh bien, demandez-moi vite. »

Après avoir remporté le grand prix pour deux saisons consécutives au PFL, Palmer siège déjà dans un air raréfié en tant que l’un des rares millionnaires actuellement en compétition dans les arts martiaux mixtes.

Il apprécie les appels à affronter la compétition à l’UFC ou à Bellator, mais Palmer ne voit pas comment cela pourrait lui être bénéfique alors que le PFL le traite si bien.

“Je veux la compétition de combattre les meilleurs gars du monde, mais je ne vais pas les poursuivre pour le paiement des arachides”, a déclaré Palmer. “Je préfère qu’ils viennent me chercher.

“Donc, si ceux qui pensent que cela peut me battre, ils peuvent venir ici et essayer.”

La compétition de Palmer pour la saison 2020 n’a pas encore été annoncée, mais l’ancien vétéran de la série Dana White Contender, Brendan Loughnane, devrait faire partie du peloton en lice pour son titre cette année.

Bien que son seul objectif reste le PFL pour cette année, Palmer ne prédira pas ce que l’avenir lui réserve, mais tant qu’il sera heureux et se sentira apprécié par la promotion, il ne voit aucune raison de chercher une nouvelle maison.

“Évidemment [the UFC title is] quelque chose que j’aimerais lutter avant la fin de ma carrière, mais je ne vais pas simplement me battre et me battre pour un quart ou la moitié de ce que je fais en ce moment “, a déclaré Palmer.

«Cela ne compte même pas le million de dollars possible chaque année. Cela n’a tout simplement aucun sens. “