L’ancien adversaire de Tony Ferguson et de Khabib Nurmagomedov donne l’avantage à “El Cucuy” à l’UFC 249

Personne ne connaît le match de l’événement principal de l’UFC 249 ainsi que Edson Barboza.

C’est parce que l’attaquant brésilien a affronté Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov, qui se sont affrontés pour la sangle légère “The Eagle” dans le principal événement de paiement à la vue (PPV) en avril à Brooklyn, New York.

Et il se penche vers “El Cucuy” pour le bouleversement.

“Je pense au combat et je pense que c’est un bon combat pour Khabib, mais en même temps, Ferguson est difficile à combattre”, a déclaré Barboza à Helen Yee (transcrite par Abhinav Kini). “Son style, il est un peu différent avec tout le monde. Je pense que Ferguson a un petit avantage car il est un peu meilleur attaquant. Il est plus créatif. Tout le monde sait ce que fait Khabib mais il le fait très bien. Tout le monde le sait mais personne ne peut l’arrêter. Je ressens Ferguson, parce qu’il est un peu plus créatif, on ne sait jamais ce qui va arriver. “

Barboza a été soumis par Ferguson via Brabo Choke lors de la finale de The Ultimate Fighter (TUF) 22 à la fin de 2015. Le Brésilien tape-à-l’œil a remporté ses trois prochains combats, mais a échoué lors d’une mutilation en trois rounds contre Nurmagomedov à l’UFC 219. il y a environ deux ans.

