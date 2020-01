L’ancien challenger du titre UFC Thiago Alves s’entretient avec Bellator, PFL

Thiago Alves se retrouve dans une situation confortable.

L’ancien challenger du titre UFC et prétendant de longue date aux poids mi-moyens a décroché son contrat avec la promotion en décembre et explore maintenant le marché en tant qu’agent libre.

Alves, qui a perdu contre Tim Means par soumission à l’UFC sur ESPN 7, a déclaré qu’il n’était pas pressé de retourner dans la cage. En fait, si les choses ne s’alignent pas pour lui, le combattant brésilien est prêt à s’éloigner du sport.

Que Alves (23-15 MMA, 15-12 UFC) poursuive ou non sa carrière légendaire dépend d’un facteur simple mais important.

“De l’argent”, a déclaré Alves au MMA Junkie. «L’argent doit être correct. Je faisais pas mal d’argent avec l’UFC. Je sais ce que les médias ont publié, mais c’est très inexact. Mais je n’aime pas aller là-bas et me dire: «Oh, vous devez bien faire celui-ci», car peu importe ce qu’ils savent et ce qu’ils ne savent pas.

«Je gagne vraiment de l’argent avec l’UFC. Je fais six chiffres avec l’UFC depuis 2008. Donc financièrement, je n’ai plus besoin de me battre. Je veux me battre parce que j’aime ce que je fais. Je viens d’avoir 36 ans en ce moment et dans mon dernier combat, je me suis fait prendre. Mais j’ai l’impression qu’il me reste encore beaucoup de combats à faire. “

Une grande partie du manque d’urgence d’Alves à signer avec une promotion et à poursuivre sa carrière de MMA sont les différentes passions et voies qu’il a pour gagner de l’argent en dehors des combats.

“Je suis impatient de voir quel est le prochain chapitre”, a déclaré Alves. «J’ai encore beaucoup de combat en moi. Mais si l’argent n’a pas de sens, je suis content de m’en aller. J’ai déjà beaucoup de choses en place.

«Je suis l’un des entraîneurs de l’American Top Team et (j’ouvre) mon propre gymnase de l’American Top Team avec Wilson Gouveia, qui était mon ancien coéquipier depuis mon arrivée il y a 18 ans. Je suis également en train d’être embauché dans les forces de l’ordre, ce qui a été ma première passion avant le MMA.

«Donc, si l’argent n’a pas de sens, je serai plus qu’heureux de me concentrer sur la prochaine étape de ma vie et de mettre ces choses en place. Voilà où j’en suis en ce moment. Je n’ai pas besoin de me battre. Je n’ai pas à me battre. Je voudrais me battre, mais seulement si l’argent a du sens. Cela doit me passionner pour aller m’entraîner, faire un camp d’entraînement et tout ça. C’est donc à peu près où je suis en ce moment. “

Alves s’attend à avoir une réponse sur sa carrière de combattant dans un proche avenir et a déclaré qu’il était en pourparlers avec Bellator et le PFL.

“À la fin de ce mois, je saurai si j’irai à l’académie de police ou si je vais me battre à nouveau”, a déclaré Alves. «Je suis en négociations avec PFL, je suis en négociations avec Bellator, et j’attends juste de voir les chiffres définitifs. Si les chiffres définitifs sont logiques, je participerai cette année. Sinon, je passe au chapitre suivant.

“Si je n’entends pas quelque chose qui m’excite à la fin du mois, je vais simplement passer au chapitre suivant et faire ce que je fais. Je n’ai pas à me battre si l’argent n’a pas de sens, et c’est une belle chose. Je connais beaucoup de gars qui arrivent au point où j’en suis et ils doivent se battre parce qu’ils n’ont pas d’autre alternative. “

Si la carrière d’Alves en MMA est terminée, il a beaucoup de choses à faire pour quitter le sport la tête haute.

Alves a combattu dans l’UFC pendant 14 ans. Il a défié l’un des plus grands combattants de tous les temps, Georges St-Pierre, pour le titre des poids mi-moyens à l’UFC 100. Il a remporté quatre bonus “Performance de la nuit”, et a battu bon nombre des meilleurs combattants de son époque comme l’ancien champion Matt Hughes , Josh Koscheck, Patrick Cote, Karo Parisyan et Chris Lytle.

Avec le recul, Alves est étonné et reconnaissant de tout ce qu’il a pu accomplir.

“J’ai quitté le Brésil à 19 ans pour commencer une carrière de combattant et j’ai accompli bien plus que je n’aurais jamais rêvé”, a déclaré Alves. “Je n’aurais jamais imaginé parler anglais avec vous et vivre en Amérique dans une belle maison, être marié, et ceci et cela. Je vis donc mon rêve depuis mes 19 ans.

«J’ai commencé à combattre le muay thaï au Brésil à l’âge de 15 ans, et mon premier combat MMA était à 17 ans. C’était les règles du PRIDE FC – les phalanges nues, tout ça. Et quand il s’agit de l’excitation d’être un combattant des choses que vous devez vivre, j’ai 10 chirurgies à mon actif. Je suis donc content de ça. Je suis satisfait de cela.

«La seule chose que je n’ai pas pu accomplir est devenu champion. Mais quand je me battais, je concurrençais le plus grand de tous les temps – Georges St-Pierre. Il était donc difficile de battre ce type. Mais c’était amusant. Je suis un concurrent de haut niveau depuis longtemps. J’ai beaucoup de KO sous ma ceinture, et je pense que j’ai laissé ma marque en MMA. Donc si c’est ça, j’en suis content. Ce n’est qu’un tiers de ma vie – j’espère un quart si je vieillis assez. Il y a beaucoup plus à vivre en dehors du MMA, mais je suis excité d’avoir pu faire ce que j’ai fait et vivre la vie que j’ai vécue jusqu’à présent. “

