L’ancien champion de l’UFC Chuck Liddell partage son point de vue sur McGregor vs Cerrone

L’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Chuck Liddell, a partagé sa prédiction pour l’événement principal de l’UFC 246: McGregor vs Cerrone de ce soir.

Conor McGregor et Donald Cerrone s’affronteront dans un combat poids welter cet événement au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le combat marquera la première fois que McGregor mettra le pied à l’intérieur de l’Octogone depuis qu’il a subi une perte de soumission contre son rival amer Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018.

Avant le revers, la star irlandaise avait accumulé des victoires consécutives contre Nate Diaz et Eddie Alvarez respectivement.

Pendant ce temps, Donald Cerrone tentera de décrocher un skid perdant de deux combats lorsqu’il rencontrera McGregor ce soir. «Cowboy» vient de perdre TKO contre Justin Gaethje et Tony Ferguson dans ses deux derniers efforts.

Malgré ses difficultés récentes, l’ancien cheville ouvrière des poids lourds légers de l’UFC, Chuck Liddell, choisit Cerrone pour vaincre McGregor ce soir à l’UFC 246.

“Je pense que si” Cowboy “peut sortir et le convaincre qu’il va l’abattre, s’en prendre à lui et lui faire deviner s’ils vont monter ou descendre, je pense que” Cowboy “peut le faire, »A déclaré Liddell à TMZ Sports. “S’il laisse Conor se mettre à l’aise et tirer à volonté, il pourrait avoir des ennuis.”

Liddell a continué à discuter de McGregor contre Cerrone:

«Il va toujours être dur. Il sera toujours un attaquant coriace », a déclaré Liddel à propos de l’Irlandais. “Mais les gens se demandent s’il a eu du mal avec certains problèmes ces derniers temps. Est-il vraiment de retour? Aussi fort que lui? Je suis un grand fan de “Cowboy”. J’espère qu’il sortira avec la victoire. “

