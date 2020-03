L’ancien champion de l’UFC Daniel Cormier honoré comme premier à 50 tests de propreté USADA

LAS VEGAS – L’ancien champion UFC de deux poids Daniel Cormier a été le premier athlète MMA dans le cadre du programme de l’Agence américaine antidopage à atteindre 50 tests de dépistage de drogues «sans faille», et jeudi, il a été honoré pour cela.

Lors d’une présentation à l’UFC Apex à Las Vegas, Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC), l’ancien champion des poids lourds et des poids légers, a reçu une veste de facteur personnalisée par les vice-présidents de l’UFC de la santé et de la performance des athlètes Jeff Novitzky et Donna Marcolini pour sa réalisation.

Cormier, 41 ans, est le deuxième athlète de l’UFC à être reconnu pour avoir franchi le cap des 50 tests d’échantillons propres. Holly Holm, ancienne championne des poids coq des femmes, a récemment reçu la même distinction, mais Cormier a atteint la marque en premier.

L’histoire de Cormier sur les tests de dépistage de drogues propres remonte également à sa carrière de MMA. Il a plus de 30 résultats de tests supplémentaires de l’USADA remontant à sa carrière de catcheur amateur, portant sa marque de vie au-dessus de 80.

“J’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière, et honnêtement, c’est l’une des choses les plus fières que j’ai accomplies”, a déclaré Cormier. «Pour pouvoir concourir à un niveau élevé pendant longtemps et les avoir encore, pour recevoir quelque chose comme ça – 85 tests (au total), tous des tests propres. Le faire correctement signifie une tonne pour moi.

«Être un gars qui veut encourager les sports pour les jeunes, l’athlétisme pour les jeunes – vous devez faire les choses dans le bon sens, sinon votre message dépasse la tête d’un enfant. Je suis extrêmement fier de cet honneur. “

Au cours de la première année du partenariat UFC / USADA, Cormier a soumis quatre échantillons propres. Il en a fourni 11 en 2016, 13 en 2017, 16 en 2018, neuf en 2019 et en a un jusqu’à présent en 2020. De nombreux combattants ont connu des échecs aux tests en cours de route (certains légitimes et d’autres non). Cormier en a ressenti la colère, comme lorsque son combat contre l’UFC 200 avec Jon Jones a été annulé seulement trois jours avant lorsque son rival a été signalé avec une violation potentielle.

Cormier a déclaré que la clé pour atteindre la barre des 50 tests consistait à éviter les substances graves comme les vrais stéroïdes, mais aussi à faire preuve de diligence ailleurs. Certains combattants ont été touchés par des suppléments contaminés ou par l’ingestion accidentelle d’une substance qu’ils ne devraient pas avoir. Rien de tout cela n’est arrivé à Cormier, et il a dit qu’il fallait non seulement être conscient de lui-même, mais aussi avoir un bon système de soutien.

«Quand j’étais jeune, j’étais Superman. Je n’avais même pas besoin de prendre de suppléments », a déclaré Cormier. «J’ai simplement fait ce que j’ai fait. Mais maintenant, en tant qu’homme plus âgé, je dois prendre beaucoup de choses. Et avant de prendre quoi que ce soit, nous nous assurons d’appeler Jeff. Il est très ouvert et compétent avec sa ligne téléphonique et vous pouvez simplement aller sur le site Web de l’USADA et vérifier si ce supplément que vous êtes sur le point de prendre sera un problème. Vous avez les ressources pour ne pas vous tromper, mais je prends ce que mon nutritionniste me donne. »

Cormier a admis qu’il y avait des moments au cours de sa vie sportive qu’il aurait pu glisser et faire quelque chose de stupide, mais il est toujours resté fidèle à la mentalité d’être un athlète propre, et a dit qu’il continuerait à aller de l’avant.

“Pour arriver ici où je suis aujourd’hui, j’ai eu la chance de recevoir beaucoup de cadeaux, beaucoup de talents – naturellement”, a déclaré Cormier. «Je ne voulais pas abandonner cela en essayant de m’améliorer. J’allais être aussi bon que j’allais l’être – rien de plus, rien de moins. Vous ne pouvez pas tromper cela. Je n’allais pas risquer ma santé à long terme pour un peu plus d’argent ou quelques championnats. J’en ai assez. J’ai pu vivre ma vie sous les projecteurs, et je l’ai fait grâce à un travail acharné. Lorsque vous gardez ces choses en perspective, il n’y a pas de tentation. Je n’ai jamais été tenté de faire quelque chose comme ça. »

