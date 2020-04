L’ancien champion de l’UFC Daniel Cormier prépare un moment de «dernière danse» avant de prendre sa retraite

Daniel Cormier admet qu’il a peut-être eu l’occasion parfaite de terminer sa carrière en 2018, mais il cherche à recréer ce moment une fois de plus en 2020.

Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) devrait défier le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic plus tard cette année et prévoit de ne laisser aucun doute dans leur trilogie après que le duo ait échangé des victoires et des ceintures lors de leurs deux premiers affrontements.

Lors de leur première sortie à l’époque, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Cormier, a augmenté de poids pour défier Miocic et l’a éliminé au premier tour pour devenir simultanément champion de l’UFC en deux divisions.

La paire s’est affrontée une deuxième fois en août dernier à l’UFC 241. Mais cette fois, c’est Miocic qui a arrêté «DC» pour récupérer le titre et même le score à une victoire chacun.

Cormier sait que l’UFC 226 aurait pu être une fin parfaite pour sa carrière, mais mettre un terme à sa trilogie avec Miocic serait certainement un moyen spécial de quitter le sport.

“Le scénario parfait est honnêtement – je pensais que l’UFC 226 aurait pu l’être”, a déclaré Cormier au MMA Junkie. «En devenant le champion poids lourd du monde, rien n’allait être mieux. Mais tout ce que je pouvais faire, c’est espérer égaler cela (et) redevenir champion. Je ne pense pas que cela va dépasser ce que j’ai fait la première fois parce que je tenais l’autre ceinture à l’époque, mais juste pour y parvenir à nouveau – pour atteindre cet objectif de battre à nouveau Miocic et de devenir le champion des poids lourds du monde – Je pense que c’est à ça que ça ressemble.

«Il me semble que je gagne la ceinture, que je reste dans ce sport et que je travaille en dehors des arts martiaux mixtes et que je continue de construire ma marque et ma visibilité non seulement à travers notre sport mais aussi dans la culture pop et d’autres sports, ESPN et tout le reste.

Après s’être occupé en dehors de l’octogone grâce à son travail de commentateur pour l’UFC, son coaching de catch au lycée et de nombreuses autres entreprises avec ESPN, Cormier a certainement trouvé sa place.

Et il espère que sa «dernière danse» dans l’octogone avec Miocic pourra donner une fin féerique à sa carrière.

