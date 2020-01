L’ancien champion de l’UFC Frank Mir prend un hamburger de 20 000 calories

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC et le poids lourd actuel du Bellator, Frank Mir, a fait face à sa juste part de grands défis au fil des ans, et la semaine dernière, il a affronté son dernier – un hamburger de 20 000 calories.

Mir et sa famille ont rendu visite au Heart Attack Grill de Neonopolis au large de Freemont St. pour un dîner avec une différence, et ont rencontré son match sous la forme du “Octuple Bypass Burger” franchement ridicule.

Après avoir pris son médicament essentiel – un tir de Fireball – Mir a reçu sa commande, une création imposante qui comprend huit boulettes de bœuf stupéfiantes, 16 tranches de fromage, 40 tranches de bacon, deux tomates et un oignon, le tout en quelque sorte construit et logé dans juste un pain à hamburger.

Au total, il pesait 19 964 calories et même Mir, qui pesait même 300 livres sur la balance électronique du restaurant (vous mangez gratuitement un nombre illimité de nourriture si vous pesez 350 ou plus) savait qu’il faisait face à une bataille difficile pour abattre cet adversaire.

“Ma pensée initiale est que je ne vais probablement pas terminer ça, mais je vais me balancer”, a déclaré un Mir à l’air intimidé, avant de se lancer dans les affaires et de commencer à attaquer la tâche à accomplir.

De manière impressionnante, Mir a grignoté son chemin à travers la moitié de la création avant de frapper le mur et de réaliser qu’il n’allait pas arriver jusqu’au bout.

«Nous sommes à mi-chemin et je ne me sens pas vraiment bien», a-t-il dit en riant, avant d’admettre: «Je vais peut-être devoir taper! Je pense que le burger me tape!

Après avoir renoncé à l’oignon et à la tomate et saisi l’arme de choix de nombreux mangeurs de hamburgers chevronnés, le ketchup aux tomates, Mir est retourné pour en savoir plus, mais a été contraint de taper peu de temps après, en disant: «Où est Big John McCarthy quand vous besoin de lui! “

Vous pouvez regarder la bataille de Mir avec le burger via la vidéo ci-dessus.

