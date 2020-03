L’ancien champion de l’UFC Tim Sylvia dit que la naissance de son fils a altéré son esprit combatif

Cela fait plus d’une douzaine d’années que Tim Sylvia a combattu à l’UFC, et six ans et demi depuis qu’il a pris sa retraite du sport.

À l’UFC 41 en 2003, Sylvia a remporté le titre des poids lourds avec un KO au premier tour de Ricco Rodriguez dans son deuxième combat avec la promotion et s’est imposé comme l’une de ses étoiles montantes.

Au cours des prochaines années, il est resté l’un des poids lourds les plus performants de l’UFC. Bien qu’il ait été dépouillé du titre pour un test de drogue échoué après une deuxième victoire au championnat, et a perdu les combats pour Frank Mir et Andrei Arlovski après avoir tenté de le récupérer, il a finalement poursuivi sur une séquence de six combats.

Inclus dans ce mélange, il a battu Arlovski pour regagner le titre, l’a battu dans un match revanche pour le défendre et l’a également défendu contre Jeff Monson.

Sylvia a combattu outre-mer les derniers épisodes de sa carrière sur un patin, puis s’est éloigné du sport.

Il est facile pour les combattants de se faire oublier lorsqu’ils ne restent pas dans le sport. Mais Sylvia est restée occupée. Ces jours-ci, il a un fils et sa passion pour la chasse s’est également transformée en émission de télévision.

Rencontrez Sylvia via UFC Fight Pass “Où sont-ils maintenant?” série dans la vidéo ci-dessus.

