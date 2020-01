L’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis poursuit l’USADA

Image: @UFC sur Instagram

La star de l’UFC 246, Anthony Pettis, a révélé qu’il utilisait l’USADA après s’être coupé le doigt tout en fournissant un échantillon de test de drogue avant l’UFC 241.

Pettis, qui se battra ce week-end à Las Vegas, faisait référence à un incident qui a eu lieu quelques heures avant son combat contre Nate Diaz l’été dernier qui, aux yeux de certains, aurait pu finir par toucher certains domaines du combat .

Pettis parlait à Ariel Helwani d’ESPN avant son combat samedi soir contre Carlos Diego Ferreira lorsque le problème a été révélé.

“L’USADA arrive et dit:” Hé, nous devons faire un test de pisse pour votre test de drogue. “J’ai fait le premier test de drogue, mais il était trop dilué, parce que lorsque vous vous réhydratez, il y a trop d’eau en vous”, Pettis dit (via MMA Mania).

«Ils m’ont donc fait faire un deuxième test de dépistage de drogues, mais j’ai dû attendre jusqu’à ce que je puisse faire pipi à nouveau. Donc, c’était comme une heure et demie avant le combat, j’ai donc dû repartir et j’ai dit au gars de l’USADA de laisser faire », a ajouté Pettis.

«J’ai fait le test et je ferme la première bouteille, c’est comme un bouchon à visser. Donc je tord le capuchon et je le mets dans le sac en plastique et je vois du sang. Alors je suis juste comme ça, bordel! Alors je regarde ma main et je me suis entaillé la main sur le test de drogue de l’USADA. »

Alors que Pettis continuait à participer, il y avait des spéculations au sein de son équipe qu’il pourrait se retirer à la suite d’une demande de ses entraîneurs.

«Je ne pouvais pas en parler parce que j’ai donné à l’USADA une chance de faire les choses correctement. Donc en ce moment, nous allons devant le tribunal, je dois les poursuivre », a-t-il expliqué.

Que pensez-vous de cette histoire d’Anthony Pettis?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.