L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Tim Sylvia, explique comment il a perdu son envie de se battre

L’ancien poids lourd de l’UFC, Tim Sylvia, a expliqué comment il avait perdu son désir de se battre dans le dernier épisode de la série Where Are They Now de l’UFC.

De nombreux combattants ont été et sont partis au fil des ans dans le championnat de combat ultime, mais très peu restent dans l’esprit des fans en tant que héros cultes. Bien qu’il ait peut-être connu des hauts et des bas, Tim Sylvia est certainement une figure emblématique des poids lourds dans les livres d’histoire des arts martiaux mixtes.

Dans la série susmentionnée, Sylvia a expliqué à quoi ressemble la vie de nos jours pour lui et pourquoi il a perdu sa passion pour le combat.

«J’ai découvert que ma petite amie à l’époque était enceinte, n’y a pas beaucoup pensé, puis tout d’un coup il est venu», a déclaré Sylvia. «C’est là que ma carrière est allée en enfer. Je n’ai jamais eu d’idée – les gens disaient toujours que quand vous avez des enfants, cela vous change, et j’étais comme ça ne va pas me changer, mais ça l’a fait. Je suis un tueur, j’ai cet instinct de tueur, je ne me soucie pas des choses, je ne me soucie pas des sentiments des gens. Une fois que j’ai vu mon bébé, c’était fini. Je n’avais plus de mentalité de tueur. »

Cela a été un long chemin pour arriver à ce point pour Sylvia, mais maintenant, il semble enfin être en paix dans sa vie. Il aime passer du temps avec son fils, il aime la retraite, et il semble certainement que l’Iowa le traite bien.

Lorsque vous l’entendez parler de son séjour à l’UFC, cela met définitivement en perspective le type de carrière qu’il a eu. Il est allé à la guerre avec certains des poids lourds les plus grands et les plus méchants que nous ayons jamais vus dans l’Octogone, et bien que beaucoup n’aimaient pas son attitude, il n’y a aucun moyen de nier qu’il a gagné le droit d’être appelé deux fois poids lourd UFC Champion.

Quel est votre moment Tim Sylvia préféré dans l’Octogone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.