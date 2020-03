L’ancien combattant de l’UFC Abel Trujillo évite les accusations de crime d’exploitation sexuelle d’enfants après avoir accepté l’accord de plaidoyer

Abel Trujillo, ancien concurrent de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a été arrêté mi-2019, dans le comté de Broward, en Floride, après avoir été accusé d’exploitation sexuelle d’un enfant et d’obscénité criminelle.

Près d’un an plus tard, Trujillo a accepté un accord de plaidoyer en plaidant coupable à une accusation de délit de promotion de l’obscénité selon un rapport de 9news. En conséquence, les accusations de tentative d’exploitation sexuelle d’un enfant, de promotion de l’obscénité à un mineur et d’exploitation sexuelle d’un enfant – auto / publier, ont été abandonnées.

Selon le rapport, la victime de l’affaire a initialement contacté la police en 2018 après avoir révélé que Trujillo avait commencé à lui envoyer ses photos nues de lui via Instagram. En outre, elle affirme que Trujillo lui a constamment demandé de lui envoyer des photos en retour, mais n’a jamais spécifiquement déclaré qu’elles étaient nues, bien qu’il ait souvent voulu parler de sexe lors de leurs conversations en ligne. Après avoir bloqué Trujillo sur les réseaux sociaux et être restée plusieurs mois sans autre contact, la victime a affirmé avoir reçu plus de messages de l’ancien concurrent de l’UFC de 155 livres.

Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les fonctionnaires de police ont trouvé plusieurs photos nues de femmes mineures sur le téléphone de Trujillo en février 2019, bien que l’âge exact n’ait pas été déterminé. Able a admis aux autorités avoir envoyé des photos de nu et était en contact avec plusieurs femmes de moins de 18 ans. Il devrait être condamné le 6 avril.

Trujillo a été vu pour la dernière fois en compétition à l’UFC sur FOX 26 en décembre 2017, perdant face à John Makdessi par décision unanime, ce qui était sa deuxième défaite consécutive.