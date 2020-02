L’ancien combattant de l’UFC Desmond Green emprisonné pour violation de sa liberté provisoire dans l’affaire d’homicide involontaire coupable de DUI

L’ancien poids léger de l’UFC Desmond Green a été emprisonné mercredi en Floride pour avoir violé les termes de sa libération avant procès dans une affaire d’homicide involontaire coupable.

Green, 30 ans, a été placé en garde à vue après avoir été inculpé le 22 janvier de crime de conduite sans permis, déclenchant une requête du bureau du procureur de la Floride pour révoquer la libération, selon les dossiers en ligne du comté de Broward. C’était au moins sa troisième infraction de ce type.

TSN a rapporté que Green avait été libéré du contrat avec l’UFC et avait signé le 24 janvier un accord avec Absolute Championship Akhmat (ACA) pour une date à déterminer. Green est actuellement hébergé dans la principale prison du comté de Broward en attendant sa prochaine audience le 6 mars.

Voici la photo de réservation de Green.

Au moment de l’infraction la plus récente, Green faisait face à 20 accusations distinctes résultant d’un accident d’août 2018 qui a fait deux morts. La police affirme qu’il était en état d’ébriété au moment de la collision et qu’il conduisait malgré des permis suspendus en Floride et à New York. Green, via son avocat, a nié que le combattant était responsable de l’accident.

Dans la requête en révocation de la mise en liberté provisoire, le procureur de la République, Green, a été cité à trois reprises pour avoir fait feu rouge en violation de son accord avec le tribunal.

En décembre dernier, Green a tenté de modifier les termes de cet accord, en demandant la permission de se rendre à Kissimmee, en Floride, pour un combat du 11 janvier à Valor, la promotion à mains nues par le chef du Temple de la renommée de l’UFC, Ken Shamrock. Il a joint un contrat garantissant un sac à main de 10 000 $ et un bonus de finition de 5 000 $. Il a également demandé que le moniteur GPS et le patch TAD (détection d’alcool transdermique) soient retirés afin de pouvoir s’entraîner correctement, arguant qu’ils mettaient en danger les autres en restant. Un juge a rejeté les deux demandes.

Green, qui a combattu récemment sur son propre terrain à l’UFC Rochester en mai 2019, restera en prison jusqu’à la résolution de son cas.