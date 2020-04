L’ancien combattant de l’UFC Phillipe Nover détaille les combats contre le coronavirus à New York en tant qu’infirmière

L’ancien combattant de l’UFC, Phillipe Nover, a parlé de la bataille en cours contre l’épidémie de coronavirus à New York.

Bien que le cœur de la pandémie soit toujours en Europe pour le moment, on s’attend à ce que l’épicentre se déplace vers les États-Unis – potentiellement, l’État de New York en particulier.

Un homme qui est au cœur de tout cela n’est autre que Phillipe Nover, l’ancien combattant de l’UFC, qui travaille maintenant comme infirmier.

Nover s’est entretenu avec MMA Fighting alors que les choses continuent de se développer avec chaque jour qui passe.

“Les choses ont tout simplement basculé en quelques jours et semaines”, a déclaré Nover. «Je dirais que New York était assez mal préparée. Surtout comme vous pouvez le voir avec les équipements de protection individuelle (EPI), qui sont les masques, les blouses, les masques N95. Au départ, il y avait beaucoup de problèmes en fournissant suffisamment pour le personnel médical. Avoir suffisamment de tests, ce que je dirais que la semaine dernière, nous avons pu effectuer des tests à l’hôpital.

«Je veux dire que cette pandémie se propage si rapidement et qu’il n’y avait qu’un seul hôpital à Long Island, dans l’État de New York, qui pouvait effectivement tester à l’hôpital. Il a même fallu trois jours pour obtenir les résultats et c’était il y a une semaine ou 10 jours. Maintenant, nous allons vite là où nous testons les gens, mais nous n’avons toujours pas assez de tests. “

“Nous ne donnons même pas de tests à tout le monde”, a ajouté Nover. «Il faut littéralement être critique et avoir beaucoup de symptômes à tester. Il y a un afflux de patients. “

Phillipe Nover a poursuivi en expliquant l’état des choses dans les hôpitaux locaux. Cela semble vraiment chaotique.

“Nos salles d’urgence sont maximisées la plupart du temps à 80 à 100 pour cent”, a déclaré Nover. «Notre unité de soins intensifs (unité de soins intensifs) est au maximum. Ce sont les deux zones des hôpitaux où tout le personnel médical est dirigé. »

“La semaine dernière, j’ai eu un patient qui a eu une crise cardiaque légitime, nous sommes entrés et avons mis un stent et il n’y a pas de lit de soins intensifs”, a révélé Nover. «Les unités de soins intensifs sont pleines de patients COVID-19. En plus de cela, je ne voudrais pas vraiment que mon parent soit dans une unité de soins intensifs après juste avoir eu une crise cardiaque à côté d’un patient atteint de COVID-19 et cela se propage comme une traînée de poudre.

«Il y a un problème de contamination croisée. C’est un gâchis à New York. Il se propage rapidement et il est gérable, mais à un moment donné, il ne sera pas gérable à moins que ces chiffres ne descendent. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.