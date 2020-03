L’ancien combattant du MMA, Cedric Marks, accusé du meurtre d’une femme du Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) – Un ancien combattant du MMA accusé de deux assassinats au Texas est l’une des deux personnes accusées d’avoir tué une femme qui a été enlevée il y a 11 ans dans un refuge pour violences domestiques du Minnesota, ont annoncé lundi les autorités.

Cedric Marks, 45 ans, de Killeen, Texas, a été inculpé dans le comté de Hennepin pour meurtre au deuxième degré lors du meurtre d’April Pease en 2009, qui était la mère d’un de ses enfants. Kellee Sorensen, 34 ans, de Lynden, Washington, fait face à une accusation similaire.

Marks et Pease auraient été impliqués dans un litige concernant la garde.

Marks est également soupçonné d’avoir étranglé la mort de son ex-petite amie et d’un autre homme au Texas en janvier dernier, ont annoncé les autorités. Marks et Sorensen ont initialement trouvé Pease dans un refuge de l’État de Washington, après quoi Pease a été transféré dans un refuge de Bloomington, au Minnesota, selon des documents judiciaires. Les deux suspects ont retrouvé Pease dans le Minnesota et l’ont emmenée contre son gré.

Marks a dit à Sorensen qu’il avait tué Pease et lui avait enlevé les mains et les dents pour qu’elle ne puisse pas être identifiée, selon des documents judiciaires. La plainte ne permet pas de savoir si son corps a été découvert, mais l’une des épouses de Marks a déclaré à la police qu’il avait été enterré quelque part dans l’un des Dakotas.

On ne sait pas si Marks and Pease a des avocats dans l’affaire Pease.

Marks a compilé un record de 31-28-0 au cours de sa carrière professionnelle en MMA, qui a commencé en 1999, selon mixedmartialarts.com. Son dernier combat a eu lieu en 2018.

