L’ancien entraîneur de Conor McGregor reconnu coupable d’homicide involontaire coupable, la famille de la victime publie sa déclaration

L’ancien entraîneur de Conor McGregor, Jonathan Dargan, a été reconnu coupable d’homicide involontaire. L’Irlandais a frappé Paddy Mullally, un ancien employé de Guinness, à l’extérieur d’un complexe d’appartements dans les premières heures du samedi de mars 2016.

M. Mullally était accompagné d’un homme du nom de Shane Cunningham. Le couple a tenté d’intervenir dans une rangée que Dargan avait avec sa petite amie. Par la suite, Dargan a visé plusieurs hommes à coups de poing.

L’ancien entraîneur de l’ancien champion était plein de remords à propos de cet incident. Vincent Heneghan SC, qui représentait l’accusé, a déclaré que son client acceptait l’entière responsabilité de la mort de la victime mais n’avait pas l’intention de le tuer.

Après avoir découvert que la victime était décédée, il a immédiatement exprimé ses excuses et ses remords à la famille. Il a déclaré (via The Independent):

“Je suis vraiment désolé. C’était un accident. Je suis dévasté et le cœur brisé pour cet homme et sa famille. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis écrasé.

«Si je pouvais reprendre tout ce qui s’est passé cette nuit-là, je le ferais, mais tout ce que je peux faire, c’est demander à sa famille de lui pardonner. C’était une véritable erreur. »

L’entraîneur du MMA a affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense. Cependant, la juge Pauline Codd a déclaré: “un homme qui contrôlait la situation et pas quelqu’un de peur”, et que CCTV a contesté sa demande.

En novembre 2019, le jury a pris un peu plus de quatre reprises pour conclure à l’unanimité un verdict de culpabilité pour l’accusation d’homicide involontaire coupable. Le juge Codd a suspendu les six derniers mois de sa peine de six ans. En conséquence, l’ex-entraîneur de Conor McGregor a été condamné à une peine de prison de cinq ans et demi (selon The Body Lock).

Dans une récente interview avec l’Irish Times, la veuve de Pally Mullally a décrit comment leur vie a été changée à jamais par l’événement tragique:

Elle a raconté le meurtre «brutal» et reconnaît que son défunt mari ne verra pas sa fille grandir. “Je ne pourrai jamais lui pardonner [Dargan] pour cela », a-t-elle dit.

«Quatre ans plus tard, nous sommes toujours absolument dévastés par la perte de notre bien-aimé Paddy.

«En famille, il nous manque tous les jours mais il y a aussi un énorme groupe d’amis qui pleurent à nos côtés.

Son neice a également décrit comment l’événement a causé son SSPT et a parlé avec tendresse de son oncle:

“[He was a] papa dévoué, frère attentionné, oncle amusant. L’une des personnes les plus heureuses et les plus amicales que vous ayez jamais rencontrées ».

«Il a été tué en essayant de faire la chose chevaleresque. Une personne a déchiré plusieurs vies à mains nues », a-t-elle déclaré.

