L’ancien entraîneur de Johnny Walker répond: “Je manquais de pratiques pour rencontrer des femmes”

Le roman de Johnny Walker continuer

Après que le combattant brésilien ait donné des détails sur la raison pour laquelle il a rompu sa relation avec son ancien entraîneur, Leo Gosling, celui-ci a expliqué pourquoi la perspective brésilienne de la division semi-complète a décidé de ne plus s’entraîner avec lui.

Walker a subi sa première défaite à l’UFC quand il a été terminé par Corey Anderson dans ce qui a été l’une des plus grandes surprises du UFC 244.

Le combattant a attribué sa défaite à Anderson en raison d’une semaine de combat stressante et de problèmes avec Gosling, qui discutant avec Guilherme Cruz de MMA Fighting a retiré les chiffons du soleil, s’assurant qu’il ne se préparait pas comme il le devrait pour l’UFC 244 et cette renommée et L’argent est allé à sa tête.

«Il a amené une fille du Canada à l’hôtel et j’ai dit:« Non, ce n’est pas le moment. Nous devons rester ensemble et concentrés. Il a poursuivi en disant: “Non, je vais vaincre ce type (Anderson), croyez-moi.” Il est devenu très autoritaire et je ne voulais pas causer de problèmes. L’autre stress dont il avait parlé était un billet que j’avais demandé à un ami. Il a dit qu’il me le donnerait, mais il l’a donné à quelqu’un d’autre. Cette fille est venue de France pour l’événement et il l’a abandonnée. C’est à cela qu’il fait référence avec stress. »

Gosling a également déclaré que d’autres gymnases avaient semé des idées à un marcheur qui passait plus de temps sur Internet à regarder ce que les gens disaient de lui.

«Ce qui est arrivé à Johnny, c’est que la renommée, le succès et l’argent lui sont allés à la tête. Il est devenu ami avec d’autres entraîneurs, d’autres représentants qui lui ont dit: “Leo est un petit entraîneur, si vous voulez être un champion, vous devez vous entraîner dans de grandes équipes.” Il était ouvert à l’idée et l’a même emmené en Russie et à l’American Top Team. J’étais avec lui là-bas sans problème. Mais il devait l’utiliser comme excuse. Il n’accepte pas la défaite parce qu’il ne s’est pas suffisamment entraîné. Pratiques manquantes pour rencontrer des femmes. Il a rencontré des femmes pendant la Fight Week et m’a demandé de quitter l’hôtel. Il est devenu très autoritaire et autoritaire, et j’ai gardé mon sang-froid et je n’ai jamais élevé la voix. Il n’a même pas eu le courage de m’appeler pour me dire qu’il allait me quitter. Il n’est pas obligé d’être avec moi, mais Johnny montrera au jour le jour qui il est et les gens s’en rendront compte. »

Walker sera de retour en action lorsqu’il sera mesuré à Nikita Krylov dans le UFC Fight Night Brasilia en mars.