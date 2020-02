L’ancien entraîneur de Tyson Fury, Ben Davison, discute des modifications apportées par Fury contre Deontay Wilder

Image: Tyson Fury sur Instagram

Avant sa revanche avec Deontay Wilder ce mois-ci, Tyson Fury a changé d’entraîneur-chef en remplaçant Ben Davison par un ami de longue date et ancien entraîneur Javan «Sugar Hill» Steward. Alors que Fury a maintenu une bonne relation avec Davison qui était avec lui lors du premier combat contre Deontay Wilder, le changement a été un choc pour beaucoup, car il s’est produit quelques mois seulement avant le combat contre Wilder.

Le changement d’entraîneurs s’est avéré payant pour Fury et son équipe, car il a arrêté Wilder au septième tour et a remporté le championnat WBC des poids lourds, et les louanges ont afflué depuis.

Malgré le changement d’entraîneurs, Davison et Fury ont maintenu une bonne amitié l’un avec l’autre, et alors que Fury célèbre sa victoire, Davison a tous été élogieux.

Jeudi, Davison était un invité du Luke Thomas Show et a discuté des changements qu’il avait vus sur le ring de Fury lors du match revanche contre Wilder.

“Ce que Tyson a fait, et nous en avons parlé en novembre après le combat de Luis Ortiz [vs Wilder], nous savions que Wilder allait aborder ce combat d’une manière plus patiente », a déclaré Davison. “J’imagine toujours Deontay Wilder semblable à un Thomas Hearns, vous savez que les deux hommes qui ont battu Hearns sont Sugar Ray Leonard et Marvin Hagler, et en parlant de ça, Tyson était celui qui m’a dit” regarde, je veux commencer vite, ” Je veux avoir un départ difficile, une approche agressive. »J’ai dit que je suis d’accord, je crois que cela pourrait fonctionner sachant que Wilder allait adopter une approche plus patiente dans le combat.

Alors que Fury et Davison ont convenu qu’un départ rapide pour Tyson Fury l’aiderait dans le match revanche contre Wilder, Davison a souligné quelque chose qui s’était produit lors de leur premier combat qui était essentiel au succès de Fury dans le match revanche.

“Je pense qu’une chose qui n’a pas été beaucoup mentionnée qui a été un véritable facteur clé dans tout ce combat a été le 12ème round [in their first fight] si vous revenez en arrière et regardez le 12e round, et la façon dont Tyson a dominé dans cette partie du combat, je pense que cela a pris beaucoup de Deontay Wilder », a-t-il déclaré. “Maintenant, en tant que combattant, vous pouvez parfois voir des choses et, plus important encore, ressentir des choses que le formateur ne peut pas voir, et parfois le formateur peut voir des choses que le combattant ne peut pas voir et je crois que Tyson a ressenti quelque chose de Wilder lors de ce 12e round qui a fait lui catégorique c’était la façon dont il voulait aborder le combat. C’était la bonne approche. »

En ce qui concerne l’aspect technique des changements de Fury dans le match revanche contre Wilder, une clé que Davison a noté était un changement dans le placement de la main de tête de Fury.

«J’ai remarqué que le positionnement de sa main principale était légèrement différent. Il l’a en quelque sorte utilisé en appuyant vers Deontay, il l’a utilisé pour occuper cet espace entre les deux, ce qui ne permet pas à Wilder de se plonger dans son attaque comme il le fait habituellement », a-t-il déclaré. «Je crois également que le poids de Wilder était un facteur en ce qu’il n’était pas aussi efficace dans son attaque. Au premier tour, Tyson a été frappé avec une main droite de Wilder en adoptant cette approche et à nouveau au deuxième tour, il a été touché avec deux mains droites en faisant la même chose mais il [Tyson] a fait une adaptation où plutôt que de revenir en ligne droite, il s’est ajusté pour passer sous la main droite et étouffer Wilder et a pu utiliser les coups de poing de Wilder comme point d’entrée pour ensuite être offensif et malmener Wilder. Je crois simplement que cette approche et le démarrage rapide ont vraiment donné le ton pour le reste du combat. »

Bien qu’il ne soit plus son entraîneur, Ben Davison a clairement vu certains changements critiques de Tyson Fury dans le match revanche contre Deontay Wilder, et ces changements ont certainement payé.

Que pensez-vous des changements constatés par Ben Davison?

