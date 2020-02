L’ancien entraîneur débarque sur Jon Jones et son équipe actuelle avant l’UFC 247

L’ancien entraîneur de Jon Jones, Frank Lester, a écrit un message Instagram cinglant destiné au combattant. Il a tagué l’adversaire à venir de Jones, Dominick Reyes dans le message.

Voici ce qu’il a dit.

“Le groupe de personnes le plus faux que j’aie jamais connu. Ils vous inviteront dans l’équipe après 8 ans de bons et loyaux services. Ils vous utiliseront pour le plus haut niveau de sparring et de forage, ils prieront avec vous comme votre famille, mais en réalité aucun de ces mecs ne s’en fout de l’autre personnellement, ils s’accrochent simplement au noix de Jon bc, ils veulent être payés . Et quand je me suis fait arnaquer, tous ces soi-disant amis m’ont tourné le dos et tout le travail acharné que j’avais donné à Team Jone et Jacksons MMA dans leur ensemble au cours des 8 dernières années. Juste bc jon est un monstre super contrôle qui doit obtenir son était et si vous n’êtes pas prêt à être son oui et sucer sa bite gonflée d’ego … alors vous êtes sorti! Voyons ce que KARMA a en réserve ce week-end pour ces putains de salauds! “Qu’ils détestent” tant qu’ils craignent “Je ne suis pas celui qui devait impliquer la police ou appeler Greg Jacksons punk ass bc jon Jones avait trop peur de venir me battre comme un homme pour l’argent qu’il me devait. Oh, ouais, Jon Jones est un maître dans la cage mais une SALOPE DANS LA RUE. Il a donc demandé à Greg d’appeler son petit GF qui travaille pour APD et de soumettre un mémorandum de loi illégal sur moi. BC Jon Jones pussy ass pensait que je pourrais lui tirer dessus, ce que je n’ai jamais dit de la sorte ou laissé entendre que c’était même une possibilité. Il a juste un connard lâche sans cœur de rue pour gérer ses propres conneries dans la vraie vie quand il s’agit de vrais hommes de faire de vraies affaires et il devait s’assurer que la loi franchirait leurs frontières car son ego est si grand et il sait que Greg enfreindra les lois car il a besoin de ce chèque de paie BONES après ce divorce et de ses terribles compétences commerciales qui ont tué la salle de gym d’origine, cela ne reviendra pas trop longtemps! # TANKLIFE # ImTheRealestINTheGame LETS GO CHAMP !!! @ domreyes24 ”

Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur en grève envoie des tirs vers Jon Jones.

En septembre, il a accusé Jon Jones de lui devoir de l’argent. Rashad Evans, Donald Cerrone et Diego Sanchez ont tous eu leurs propres problèmes avec le gymnase. Ils ont accusé l’endroit de devenir un «moulin à chiots» et de valoriser les chèques de paie par fidélité à leurs combattants de longue date.

Diego Sanchez a montré son soutien envers Frank Lester. Il a posté sur le fil de l’image, “Bienvenue à Wink et Jon”, tout en taguant les principaux joueurs du gymnase. Dans son propre poste, il a également déclaré:

«REALTALK @cowboycerrone Je m’excuse publiquement d’avoir défendu @jacksonwink_mma honnêtement, c’est seulement @chadinspiremma que je défendais! @thefranklester je ressens pour vous! Tu as tellement baisé! La vérité fait mal! Je poste ceci donc dans l’espoir que d’autres équipes de haut niveau comme @americantopteam ou d’autres aideront un homme qui a été tellement foutu par une fausse famille! J’ai ouvert les portes de mma pour Greg et tous les autres nouveaux mexicains vivant de @ufc! Ensuite, ils ont chié partout dans mon héritage en profitant des milliers de dollars, du temps, de l’énergie et de l’amour RÉEL que j’ai versé dans ce gymnase et des jeunes combattants qui avaient désespérément besoin d’un mentor aimant et honnête, prêt à partager la sagesse expérientielle! LA VÉRITÉ EST JW N’EST PAS JACKSON / WINK C’EST JONES / WINK. “

Que pensez-vous de ces commentaires de l’ancien entraîneur de Jon Jones, Frank Lester?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.