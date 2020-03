L’ancien prodige adolescent Taylor Guardado prêt à briller

Près de neuf ans après son dernier combat, l’ancienne vedette amateur Taylor Guardado devient pro et cherche à avoir un impact instantané.

En compétition sous son nom de jeune fille de Taylor Stratford, Guardado était autrefois considérée comme l’une des perspectives d’augmentation les plus chaudes du MMA amateur féminin. Commençant sa carrière d’adolescente, elle a accumulé un record amateur de 9-1 avec des victoires sur les futurs combattants de grands spectacles Raquel Pennington, Amanda Bell et Ashlee Evans-Smith, et sa seule défaite est venue contre une certaine étoile montante nommée Ronda Rousey .

Maintenant âgée de 28 ans et mère d’un fils de 2 ans, Guardado dit qu’il est temps de se lancer à nouveau dans la mêlée, cette fois en tant que professionnelle, alors qu’elle se lance directement dans le tournoi de huit femmes d’une nuit de poids coq des Invicta Fighting Championships, Phoenix Series 3, à Kansas City, Kan. L’événement a été diffusé en direct le 6 mars sur UFC Fight Pass.

Mélanger avec les futures stars

En discutant avec MMA Junkie des tapis de Xtreme Couture à Las Vegas, Guardado a regardé en arrière sa carrière d’amateur, quand elle était considérée comme une star potentielle de l’avenir, et a révélé comment sa seule défaite au plus grand nom du sport a construit un une amitié qui lui a permis de mettre en perspective son propre cheminement de carrière.

“Quand j’ai commencé, ce n’était pas vraiment une chose très populaire pour les femmes en 2009; ça commençait encore, alors quand je me suis lancée dedans, je savais que je voulais le faire à long terme », a-t-elle déclaré à MMA Junkie. “Rencontrer Ronda Rousey – rencontrer tous ceux avec qui j’ai combattu, comme Raquel Pennington, Ashlee Evans-Smith – c’était amusant. Maintenant, j’ai pris un peu de temps libre, une partie de mon choix, une partie parce que je devais le faire, mais maintenant c’est le bon moment pour revenir et je me sens bien. »

Cette seule défaite contre Rousey a réuni la paire, et la réaction de Guardado à la fin du futur brassard Strikeforce et champion de l’UFC lui a valu le respect immédiat de l’ancienne olympienne.

«Littéralement, elle aimait que je me fâche après ma perte contre elle», a-t-elle expliqué. «J’ai lancé une crise de colère après ma défaite. J’étais dans le dos, j’étais énervé parce que je n’avais pas perdu avant, mais aussi parce que je n’avais pas tapé sur ce brassard. Elle est venue vers moi et m’a dit: “Je respecte cette mentalité que vous ne voulez pas perdre.” Nous avons échangé des numéros sur Facebook et nous sommes restés proches pendant un petit moment. “

Cette relation a vu Guardado offrir d’aider Rousey à sortir d’un problème contractuel en acceptant d’intervenir pour prendre l’un des combats de Rousey afin de la laisser passer à Strikeforce. Alors que Rousey était une femme pressée d’atteindre le sommet, Guardado, la junior de Rousey depuis quatre ans, savait qu’elle avait plus de temps à ses côtés.

«Je me souviens juste de voir jusqu’où elle allait avec ça et je me disais:« Je peux aussi faire ça », a-t-elle déclaré. “” Ce n’est peut-être pas le cas actuellement, mais je sais que je peux le faire. Je suis encore jeune.'”

Un changement de plans

Dans différentes circonstances, Guardado pourrait facilement être un combattant professionnel expérimenté et expérimenté avec plusieurs combats dans une grande organisation. Mais sa carrière a pris un chemin différent de celui de ses adversaires de haut niveau de son temps amateur.

Les choses semblaient prêtes pour une transition éventuelle vers les pros, mais, après être tombée avec son entraîneur à Reno, Guardado a cherché un nouveau gymnase et a finalement atterri à Vegas, où elle a rencontré son mari et, peu de temps après, a eu un bébé. À ce stade, ses priorités immédiates avaient changé, mais son désir de s’entraîner n’a jamais diminué et, surtout, elle n’a jamais fermé la porte à sa carrière de combattant.

«Je n’ai jamais vraiment arrêté de m’entraîner, c’était une grosse chose; Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment cherché de combat », a-t-elle déclaré. «Je ne pense pas avoir mis de limite en ce qui concerne mon temps. Je suis encore jeune – je suis encore dans la vingtaine, tu sais? Mais c’était juste une question de quand je pouvais vraiment m’y engager et vraiment prendre le temps et trouver un très bon coaching et me sentir à l’aise avec où j’en suis et retrouver ma concentration. “

Maintenant, cet objectif est bel et bien de retour. Avec son fils qui la rejoint souvent avec son mari dans leur salle de gym à domicile pour frapper les pads – “C’est super mignon!” – Guardado a trouvé sa maison sur les tapis de Xtreme Couture et se prépare à plonger directement au fond, avec la possibilité de trois combats en une nuit, environ neuf ans après sa dernière apparition en compétition à l’intérieur de la cage.

«J’ai eu une carrière à temps plein, elle était basée sur le salaire, (une) carrière incroyable qui rapportait beaucoup d’argent, puis le post-partum (dépression) a commencé et je ne pouvais pas bien fonctionner», a-t-elle expliqué. «J’ai donc pris un congé du travail et j’ai commencé à m’entraîner dans un gymnase ordinaire. Ensuite, je me suis dit: “ Hé, un jour, ça te dérangerait de me tenir des mitaines? ” Et (mon mari) a tenu des mitaines pour moi à l’étage, et je me suis dit: “ Oh, je veux toujours faire ça ”. quelques entraîneurs ici et ils se disaient: “Ouais, nous aimerions vous revoir”, alors j’ai commencé à retourner aux pratiques professionnelles, et ça n’a pas été arrêté depuis. “

De retour dans le mix

Guardado suit une formation professionnelle à temps plein depuis avril 2019 et fera son retour au Phoenix Series 3 de l’Invicta FC, où elle tentera de remporter trois combats en une nuit pour remporter le tournoi et relancer sa carrière de MMA dans un style accrocheur. mode. C’est un énorme test pour “No Mercy”, qui a dit qu’elle ne pouvait pas attendre de se remettre en action compétitive.

«Ça va être une fête», a-t-elle dit en riant. «Nous recherchons un combat depuis août de l’année dernière, tout le monde dit non ou abandonne rapidement quand il a découvert mon record, je suppose. Nous nous sommes donc dit: “Eh bien, si nous allons faire cela, nous allons devoir nous battre contre celui qui dit oui.”

“Puis (le président d’Invicta) Shannon Knapp a tendu la main et elle a dit:” Hé, j’ai un tournoi à venir. Vous allez devoir vous battre trois fois en une nuit si vous gagnez chacun de vos combats. »Et je me disais:« Je veux entrer dans le coup. Faisons le encore! Pourquoi pas maintenant? Faisons de cette année mon année! »»

Après si longtemps loin de la cage, Guardado dit que son approche sera exactement la même que celle qui l’a amenée à des performances aussi impressionnantes en tant que perspective adolescente dans les Ammy. Cette fois, cependant, elle est là pour rester.

“Je pense que la mentalité doit simplement être de dominer et de gagner, ce qui est ma mentalité pour tous mes combats”, a-t-elle déclaré. «Je pourrais changer quelques choses en fonction de qui je me bats, mais en ce qui concerne (ma) mentalité pour le tournoi, c’est littéralement juste pour dominer et ne laisser aucune question.

«Ce n’est que le début. C’est le début d’une belle et brutale carrière qui va se produire. Les gens sauront certainement qui je suis, où je suis et tout. Donc ça va être cool. C’est un bon moment. “

.