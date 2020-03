L’ancien UFC Tom Lawlor signe pour le PFL

Un vétéran avec un passé dans le UFC participera à la troisième saison de la PFL.

Selon un rapport ESPN, Tom Lawlor, un vétéran de 36 ans qui a participé huit ans à l’UFC, a signé avec la promotion basée à Washington.

Professionnel depuis 2006, Lawlor a participé à l’UFC entre 2008 et 2016, établissant un record de 6 à 5 et remportant des victoires sur des combattants tels que C.B. Dolloway et Patrick Côté.

Avant sa libération de l’UFC, Lawlor avait reçu une suspension de deux ans de l’USADA pour avoir testé positif à l’ostarine.

Lawlor, qui se consacre également à la lutte professionnelle, est retourné au MMA après près de trois ans avec une perte pour le membre désormais UFC, Deron Winn, dans le Promotions Golden Boy: Liddell contre Ortiz 3.

La saison régulière du PFL 2020 devrait commencer en mai et se terminer en décembre.

Tout au long de l’année, les combattants se disputent des points dans l’espoir de se qualifier pour les play-offs et de remporter le grand prix d’un million de dollars en finale.

