L’ancien vainqueur de “Fight of the Night” Kyle Bochniak libéré par l’UFC

L’ancien vainqueur de “Fight of the Night” Kyle Bochniak a été libéré par l’UFC et il est actuellement un agent libre à la recherche de travail.

Bochniak lui-même a révélé la nouvelle de sa libération par l’UFC sur ses réseaux sociaux. C’est ce que Bochniak a dit à ses fans sur Instagram.

«J’explore actuellement l’agence gratuite et je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve. Le voyage est loin d’être terminé. Obtenons ce travail. Avec qui aimeriez-vous me voir signer? »

On se souvient le plus affectueusement de Bochniak pour sa guerre contre le meilleur concurrent Zabit Magomedsharipov à l’UFC UFC 223. Bien qu’il ait perdu une décision unanime, il a organisé l’un des combats les plus compétitifs que l’on ait eu contre Magomedsharipov et les deux hommes ont récompensé chacun 50 000 $ pour leur formidable combat.

Globalement, “Crash” n’a qu’un record de 8-5 en MMA, y compris une note de 2-5 à l’intérieur de l’UFC. Avec autant de combattants exclus de la série Contender de Dana White, la promotion doit faire des coupes difficiles et même si Bochniak est un combattant passionnant, son bilan montre qu’il ne faisait tout simplement pas le travail de manière cohérente et l’UFC a décidé qu’il était consommable.

Bochniak ne restera probablement pas longtemps sans domicile. Le PFL pourrait avoir beaucoup de sens pour lui et il pourrait prospérer dans un format de tournoi avec sa durabilité et son cardio. Bellator pourrait également venir appeler car il est toujours à la recherche de combattants passionnants. ONE Championship et RIZIN pourraient également faire un jeu pour Bochniak.

Bien que sa carrière à l’UFC soit terminée, Bochniak va probablement être rattrapé sous peu par une autre organisation et les fans seront probablement en mesure de se connecter et de le regarder mettre en place des combats passionnants en très peu de temps.

Où aimeriez-vous voir Kyle Bochniak se battre ensuite?