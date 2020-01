L’ancien vétéran de l’UFC et de Strikeforce Josh Thomson annonce sa retraite du MMA

Ancien combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et Strikeforce Lightweight, Josh Thomson, a annoncé sa retraite officielle des arts martiaux mixtes (MMA) après avoir combattu professionnellement pendant 16 ans.

“Je peux dire que je suis officiellement à la retraite”, a commencé Thomson lors d’un chat avec “Big” John McCarthy lors du Weighing In Show.

“J’ai réalisé que je prenais plus de clichés que je ne devrais en prendre”, a déclaré Thomson tel que transcrit par BJPenn.com. “Je ne veux pas vivre ce style de vie. Je ne veux pas être là-dedans et être un sac de boxe pour personne. Je prenais plus [damage] dans la formation [too]. “

Il est plutôt rafraîchissant de voir un combattant admettre volontiers que prendre trop de photos était une réalité, car la plupart hésitent à accepter le fait que s’éloigner est le meilleur itinéraire. Pour entendre Josh le dire, la plupart ne voient pas ou ne réalisent même pas le nombre de coups qu’un combattant prend à l’entraînement, ce qui prend autant – sinon plus – de péage que ceux absorbés dans le combat lui-même.

“C’est ça, les gens ne voient que ceux que vous prenez dans le combat”, a poursuivi Thomson. “Ils ne réalisent pas que vous en prenez plus [shots] en formation aussi. Il y a de jeunes étalons talentueux dans mon gymnase », a-t-il ajouté.

“Ces gars-là vous crient aussi le cul, ce n’est pas seulement le seul gars dans la cage que vous combattez. C’est l’introduction. Ce sont tous les autres clichés que vous prenez là-dedans. C’est la partie la plus difficile. “

Thomson a eu deux runs séparés avec l’UFC, le premier n’ayant duré qu’un an de 2003 à 2004. Il est allé 2-1 à l’intérieur de l’Octogone avant de disputer PRIDE et a finalement trouvé une maison sous la bannière de Strikeforce en 2006. Il a ensuite combattu 11 fois pour l’organisation aujourd’hui disparue, remportant le titre Lightweight dans son deuxième combat en battant Nam Phan.

Pendant son temps avec la promotion, Josh a remporté des victoires notables contre Gilbert Melendez, Gesias Cavalcante et K.J. Midi avant de retrouver son chemin vers l’Octogone en 2013.

Son premier combat en arrière l’a vu mettre KO Nate Diaz à l’UFC sur FOX 7 (récapituler ici). Après avoir abandonné ses trois prochains combats, “Punk” a continué à se battre pour le Bellator MMA à trois reprises, plus récemment en perdant contre Patricky Freire en 2017, qui s’est avéré être le dernier combat de sa carrière.

Thompson est actuellement analyste et diffuseur pour Bellator MMA.