L'ancienne challenger du titre UFC Liz Carmouche signe un contrat exclusif avec Bellator MMA

Liz Carmouche, ancienne challenger du titre des poids coqs et mouches des femmes de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), s'est retrouvée dans une nouvelle maison, alors que «Girl-Rilla» a signé un accord exclusif multi-combats avec Bellator MMA.

Le président du Bellator MMA, Scott Coker, a annoncé la nouvelle aux journalistes lors d'une mêlée de presse vendredi à Hawaï (h / t MMA Junkie).

Rappelez-vous, Carmouche a été libéré par l'UFC plus tôt ce mois-ci dans un énorme dépôt de fichiers. Les fans de combat ont été un peu pris au dépourvu, car la candidate chevronnée venait de se battre contre Valentina Shevchenko pour le titre de poids mouche féminin de l'UFC en août et semblait prête à rebondir avec une campagne 2020 réussie. Ce n'était pas le cas, cependant, car Carmouche lui a donné des papiers de marche tout en faisant du travail promotionnel dans un hôpital pour enfants de Washington DC. .

Avec sa libération de l'UFC, Bellator MMA était libre de s'engager et de signer Carmouche pour un contrat exclusif. Aucune date ni adversaire n'a été nommée pour ses débuts promotionnels, mais Coker et la société sont ravis de recruter encore plus de talents à 125 livres.

"Nous continuons à développer la division de la catégorie de poids de 125 livres", a déclaré Coker. "Ne soyez pas surpris l'année prochaine si c'est notre tournoi féminin. Quelques nouvelles de dernière heure, nous venons de signer Liz Carmouche aujourd'hui. J'ai eu une réunion avec elle hier. Nous nous sommes assis, avons conclu un accord et elle l'a signé ce matin et nous l'annoncerons aujourd'hui. Mais Liz est chantée. Elle combattra maintenant à Bellator. Ce sera un autre grand atout pour notre catégorie de poids de 125 livres. »

Carmouche, 35 ans, pratique le sport depuis plus de neuf ans. Après des séjours réussis dans Strikeforce et Invicta FC, Carmouche a été appelé à combattre Ronda Rousey pour le titre inaugural de poids coq féminin UFC en 2013. Bien que Carmouche ait fini par perdre contre Rousey via la soumission, c'est l'un des plus grands combats de l'histoire du MMA féminin et un moment dans le temps dont les fans de combat se souviendront pour toujours.

Bellator MMA espère profiter de la popularité et de l'expérience de Carmouche pour ajouter de la profondeur à une formation féminine déjà en croissance, qui vient de faire venir le légendaire Cris Cyborg il y a quelques mois à peine.