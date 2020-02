L’ancienne championne de l’UFC Holly Holm honorée pour 50 tests de dépistage de drogue USADA propres

ALBUQUERQUE, N.M. – Holly Holm, ancienne championne des poids coqs de l’UFC, est la première athlète MMA à avoir été honorée pour avoir soumis 50 tests de dépistage de drogues «sans faille» à l’Agence américaine antidopage.

Lors d’une présentation jeudi à son gymnase à domicile, Jackson-Wink MMA, Holm (13-5 MMA, 6-5 UFC) a reçu une veste de facteur personnalisée par les vice-présidents UFC de la santé et de la performance des athlètes Jeff Novitzky et Donna Marcolini pour sa réussite.

Holm, 38 ans, est le premier athlète de l’UFC à être reconnu pour avoir franchi le cap des 50 tests d’échantillons propres. L’ancien champion des poids lourds et des poids légers de l’UFC Daniel Cormier et l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo ont atteint le jalon à peu près au même moment que Holm, et un responsable de l’UFC a déclaré au MMA Junkie qu’ils devraient être reconnus lors d’événements futurs.

L’histoire de Holm en matière de tests de dépistage de drogues propres remonte au début de son mandat à l’UFC en 2015 et est toujours en cours. Novitzky a déclaré que Holm avait fourni un 51e échantillon juste avant d’être reconnu pour avoir atteint le chiffre historique.

“C’est un honneur de l’obtenir et je suis reconnaissant qu’il y ait le test parce que je sais que je fais face à quelqu’un qui est aussi propre”, a déclaré Holm au MMA Junkie lors de la réception de sa veste. «Je n’ai jamais voulu utiliser aucune sorte d’amélioration de la performance (drogues) parce que c’est quelque chose que je voulais savoir que je connais mon propre travail acharné et ma volonté et ma passion et tout est quelque chose sur lequel j’ai toujours compté pour une victoire. . J’ai l’impression que cela m’a toujours donné plus de confiance en moi en sachant que je suis entré et que je l’ai fait moi-même et que je n’ai eu aucune aide. Je pense que c’est ma mentalité pour ça. “

Au cours de sa première année à l’UFC en 2015, Holm a soumis sept échantillons propres à l’USADA. Elle en a fourni 10 en 2016, 15 en 2017, six en 2018 et 12 en 2019. Il y a eu de nombreux combattants qui ont eu des échecs aux tests en cours de route (certains légitimes et d’autres non), mais Holm n’a pas eu autant de hoquet.

Novitzky a déclaré que Holm est digne de cette distinction et l’a félicitée pour avoir établi la norme.

“Sa performance à l’intérieur de l’octogone est claire, elle est une légende, mais je pense que ce que cela montre et ce que nous savons tous en interne, c’est que Holly Holm est autant une légende, un modèle et un leader en dehors de l’octogone qu’elle est dans l’octogone », a déclaré Novitzky. «Je suis tellement fière de pouvoir être à l’avant-garde et d’observer sa carrière et qu’elle soit ce leader et ce modèle pour l’UFC et notre programme. Pas seulement à d’autres athlètes de l’UFC, mais à d’autres athlètes MMA d’autres promotions, à d’autres athlètes professionnels et à de jeunes athlètes garçons et filles du monde entier. Holly Holm est la quintessence d’un leader et d’un modèle. »

La relation UFC / USADA a parfois été imparfaite, mais Holm a déclaré que c’était pour l’amélioration du sport d’assurer des conditions équitables. Il y a eu des situations qui vont de l’utilisation intentionnelle aux athlètes pris dans le vent de travers d’un supplément contaminé. Mais Holm a gardé son nom hors des gros titres depuis le premier jour.

L’ancienne championne de l’UFC a déclaré que son objectif était de s’assurer que cela reste le cas pour la durée de sa carrière de combattant.

“Je suis toujours très curieux de connaître tous les différents suppléments parce que les gens prennent des trucs qu’ils ne savent même pas qu’ils prennent ou ne veulent pas intentionnellement prendre”, a déclaré Holm. «Je suis vraiment très heureux que nous ayons des programmes comme celui-ci qui nous aident, qui nous permettent de savoir et d’avoir confiance en ce que nous prenons. Je vais essayer de continuer à bien faire, d’avoir des victoires et de faire de mon mieux pour mon héritage. »

