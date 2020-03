L’ancienne championne de l’UFC, Joanna Jedrzejczyk, partage l’image du visage guérisseur

Joanna Jedrzejczyk | @joannajedrzejczyk, Instagram

Cela fait moins de deux semaines depuis le choc inoubliable de Joanna Jedrzejczyk avec Zhang Weili en UFC 248, mais il semble que le visage de l’ancien champion soit enfin revenu à 100%.

Jedrzejczyk a mis à jour une photo et une vidéo sur Instagram 13 jours après le combat du 7 mars, et elle semble bien se remettre après de nombreuses ecchymoses et un hématome massif développé sur sa tête lors de son combat avec Zhang.

. Co słychać ?! Wciąż walczę z jet lagem, więc obudziłam się dzisiaj w południe Ale jestem już po dobrym trening kardio – 7 km, dwóch wywiadach en ligne i jestem gotowa do studiowania en ligne. Zajęta jak zawsze nawet podczas kwarantanny. Bądźcie bezpieczni! ✊ Kocham était wszystkich i dziękuję za wsparcie.❤️ Jesteśmy w kontakcie Jak się czujecie? . Quoi de neuf?! Je me bat toujours contre le décalage horaire, donc je me suis réveillé à midi. Restez occupé pendant la quarantaine. Soyez prudents! ✊ Je vous aime tous. ❤️ Merci pour votre soutien. A bientôt. Comment tu te sens? @monsterenergy @nike #joannastyleIG #OLSZTYN #homesweethome #iamback #imback #monster #monsterenergy #nike

. Mam i ja! Moja własna, świeżutka, pachnąca, nowiutka wyciskarka 4Swiss BM202 x JJ Mimo tego, że używałam jej już wcześniej, à wszelkie materiały dodatkowe zostały stworzone już w pzob Teraz w końcu widzę ją w całej okazałości, z zestawem wszystkich akcesoriów, gratisami… No muszę powiedzieć -! Już niedługo będę Wam wrzucać swoje ulubione przepisy na soki, smoothie, shoty i nie tylko! Jaram się! Un tymczasem – unboxing! Więcej informacji o wyciskarce znajdziecie pod linkiem w bio ➡ https://4swiss.pl/produkt/wyciskarka-bm202xjj. Je l’ai aussi! Mon tout nouveau 4Swiss BM202 x JJ slowjuicer. Bien que je l’aie utilisé auparavant, tous les matériaux supplémentaires ont été créés pendant mon séjour aux États-Unis. Maintenant, je l’ai enfin, avec un ensemble d’accessoires et de cadeaux supplémentaires … Et je dois dire – c’est! Bientôt, je vais vous montrer mes recettes préférées: jus, smoothies, tirs et plus encore! Je suis vraiment enthousiaste! Et en attendant – unboxing! Vous obtiendrez plus d’informations sur le lien de clic slowjuicer dans la bio ➡ https://4swiss.pl/produkt/wyciskarka-bm202xjj @ 4Swiss #eatlikejoanna # JJx4swiss # 4swiss #slowjuicer # bm202xjj #behealthy #befit #juice #smoothiewzdrawaw sok #soki #shoty #odpornosc #zrowenawyki #fitlife #nettoyage

Selon UFC Stats, Zhang et Jedrzejczyk ont ​​chacun touché près de 100 coups à la tête de leur adversaire. À la fin, Zhang a conservé son titre de poids de paille par décision unanime.

Pour référence, voici à quoi ressemblait Jedrzejczyk immédiatement après avoir combattu Zhang:

Esther Lin, MMA Fighting

Joanna Jedrzejczyk

Et voici à quoi elle ressemblait dans une histoire Instagram qu’elle a partagée le week-end dernier:

Mise à jour de récupération de Joanna Jędrzejczyk 7 jours après son grand combat de tous les temps contre Zhang Weili. (via https://t.co/tQvu40SEUN) pic.twitter.com/oA945X2Z0v

– Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) 15 mars 2020