L’ancienne star de Full House Lori Loughlin embauche un «entraîneur de prison» pour lui enseigner le MMA

Lori Loughlin, alias tante Becky de Full House, prend la possibilité qu’elle puisse aller en prison très au sérieux.

L’actrice et productrice de 55 ans risque 45 ans de prison pour son rôle dans le grand scandale des admissions à l’université qui a éclaté l’année dernière. Lori et son mari sont accusés d’avoir soudoyé 500 000 $ aux fonctionnaires de l’USC pour que leurs filles Olivia et Bella soient acceptées à l’école.

Bien que les chances soient très minces que Loughlin reçoive une peine de prison réelle, «Tante Becky» ne prend aucune chance. L’ancienne star de Full House a apparemment engagé un «entraîneur de prison» afin de la préparer aux dangers potentiels de la vie en prison.

“Elle se penche vers le bas, apprend le jargon et pratique les arts martiaux mixtes pour donner l’impression qu’elle est dure et pour éloigner les brutes potentielles”, a révélé un initié, notant que Lori, 55 ans, “sait qu’il y en aura beaucoup dans la prison fédérale. “

“La prison va couler ou nager et Lori n’a pas l’intention de s’asseoir et de prendre les abus sans se battre”, a déclaré l’initié à propos de la possibilité que Loughlin puisse passer jusqu’à 45 ans en prison s’il est reconnu coupable de toutes les accusations.

“Outre l’entraînement physique, elle reçoit de nombreux conseils de professeurs de prison sur la façon de gagner sa vie derrière les barreaux”, a déclaré la source à Radar Online. “C’est un signe certain qu’elle sait au fond qu’elle est confrontée à un tronçon inévitable et devra être préparée.”

Il n’est jamais trop tard pour apprendre, je suppose.

Que pensez-vous de Lori Loughlin embaucher un «entraîneur de prison» pour l’aider à enseigner ses arts martiaux mixtes en prévision d’une éventuelle peine de prison? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4 janvier 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!