L’ancienne star de la NFL Shawne Merriman trouve un deuxième acte avec la promotion du MMA

Le potentiel a sauté de l’écran.

Shawne Merriman parcourait Instagram l’année dernière lorsqu’une vidéo d’une séance de combat l’a arrêté.

L’athlète du clip tourné dans un gymnase de Greensboro, en Caroline du Nord, était Chris McCain, joueur de ligne défensif à un carrefour dans la vie. Après avoir été inculpé de deux chefs d’accusation de délit de batterie en juin 2018 et ensuite coupé par les Colts d’Indianapolis, McCain n’a pas pu trouver une équipe de la NFL disposée à le signer.

“Ils m’ont abandonné”, a déclaré McCain. “Et j’avais abandonné le football.”

Pendant ce temps, Merriman, un ancien secondeur de Pro Bowl, se positionnait pour son deuxième acte: promoteur de combats d’arts martiaux mixtes et propriétaire de la ligue. Merriman considérait McCain non pas comme des marchandises endommagées, mais plutôt comme sa cible idéale: un athlète hautement qualifié qui désire un nouveau départ, un nouveau sens du but.

Merriman pourrait s’identifier à cela.

Après une carrière de huit ans dans la NFL, l’ancienne star des San Diego Chargers a pris sa retraite après la saison 2012. Mais malgré la lutte contre diverses entreprises, y compris sa ligne de vêtements Lights Out et la diffusion télévisée, quelque chose manquait.

Le vide rongeait Merriman. Il a lutté contre les sentiments d’isolement. Mais finalement, il a découvert que les arts martiaux – l’outil d’entraînement hors saison qu’il utilisait pour améliorer ses techniques de conditionnement et de précipitation – offraient la délivrance.

Quatre ans plus tard, Merriman a trouvé sa nouvelle quête, le fer de lance de la croissance de Lights Out Xtreme Fighting, une ligue d’arts martiaux mixtes indépendante sanctionnée par la Californie.

Le 13 mars, Merriman rejoindra les copropriétaires et partenaires commerciaux Steven Bash et George Bastrmajyan pour héberger LXF 5 au Commerce Casino à l’extérieur de Los Angeles. Les matchs de championnat opposant les poids lourds Mike Quintero et Blake Troop ainsi que les poids coq Albert Morales et Ryan Lilley sont les temps forts de la soirée. Pendant ce temps, McCain, qui a pris Merriman sur son offre, se battra dans l’un des huit combats supplémentaires.

“J’aime cela. C’est une de ces choses où vous voyez les choses grandir, et vous voulez juste aller plus loin », a déclaré Merriman à USA TODAY Sports.

“C’est l’une de ces choses où vous sortez en tant qu’entraîneur, vous concevez le jeu et ils l’exécutent, et vous êtes heureux comme l’enfer.”

‘Dans mon sang’

L’attrait existait depuis l’enfance.

L’amour de la boxe s’est manifesté dans tout le quartier de Merriman, dans le comté de Prince George, dans le Maryland. Membres de la famille et amis en boîte. Le gymnase communautaire a servi de lieu de rassemblement.

Et même si son propre parcours athlétique l’a conduit au terrain de football, Merriman est resté un fan de boxe.

“La boxe et les sports de combat étaient de toute façon dans mon sang”, a-t-il déclaré. «(En) 2005, lorsque j’ai été repêché par les Chargers, le MMA venait juste de commencer à décoller au fur et à mesure de son entrée en scène. Mon année recrue, j’ai remarqué que je n’étais pas très bien avec mes mains, juste en regardant des films et des images anciennes, alors j’ai dit, vous savez quoi, laissez-moi essayer cette chose MMA. …. Donc, je suis juste tombé amoureux du sport.

«À chaque intersaison, cela devenait un peu plus. … Je savais que j’allais m’impliquer dans ce sport quand j’ai pris ma retraite fin 2012, mais je ne savais pas quelle capacité. »

Après avoir travaillé en 2016 avec Bellator, l’une des plus grandes sociétés de promotion MMA du pays, Merriman a commencé à s’entraîner pour ses propres débuts au combat. Mais il a décidé qu’étant donné le temps requis et les exigences de ses autres entreprises, il ne pouvait pas se consacrer suffisamment à cette carrière. Cependant, il s’entraîne toujours quotidiennement avec des combattants et n’a pas exclu un début.

En mai dernier, Merriman a trouvé un autre moyen de s’immerger profondément dans le MMA. Il a rencontré Bash et Bastrmajyan, qui était copropriétaire de California Xtreme Fighting, et les a approchés pour rejoindre leur équipe.

“Je suis allé à deux combats, j’ai dit:” Nous devons le faire et je veux être impliqué. “Je me suis assis avec eux et j’ai dit:” J’ai une idée folle. Je veux renommer cela en tant que Lights Out Xtreme Fighting. … J’ai dit: «Je peux ajouter un élément à son jeu de combat qui manque en raison de mon expérience avec la NFL et de l’histoire que je dois raconter sur les raisons pour lesquelles j’aime tant ce sport.»

Bastrmajyan était sceptique. Lui et Bash avaient promu environ 200 événements, et certains de leurs meilleurs combattants s’étaient affrontés avec des adversaires de haut niveau de Golden Boy Promotions et des entreprises MMA de Don King. Cette recrue renforcerait-elle réellement leurs efforts?

Merriman a rapidement montré que la réponse était oui.

“Il apporte sa présence, son pouvoir de star pour attirer des sponsors, des annonceurs, de grands Hollywoodiens aux spectacles pour obtenir la notoriété dont nous avons besoin”, a déclaré Bastrmajyan. “Il est un homme de go-getter. Se bousculant 20 heures par jour, dormant pour quatre. Hier soir à 1 heure du matin, il m’a envoyé un texto en disant: «Hé, tel ou tel pourrait être disponible pour se battre pour nous.» Huit, neuf réunions par semaine, volant n’importe où.

«Oui, il est le visage de Lights Out Xtreme Fighting, mais il y met beaucoup de travail. Ce n’est pas le gars qui est assis là et une fois que la caméra commence à rouler, il saute. Non. Il grince et il bouscule. “

Avec l’aide de Merriman, la ligue a conclu des accords de diffusion avec Fox Sports West et Prime Ticket, Fox Sports San Diego et les marchés régionaux Fox Sports à Las Vegas, Hawaï et certaines parties du Mexique.

La fréquentation est passée d’environ 700 fans à LXF 1 à environ 1100 à LXF 4. Après avoir annoncé la date de LXF 5 lundi dernier, Bastrmajyan a déclaré que l’arène de 1800 places était presque épuisée.

“Il a grandi à pas de géant depuis mai”, a déclaré Merriman, qui prévoit de conclure un accord de streaming majeur dans un avenir proche et rêve de LXF, qui compte actuellement 40 combattants, rivalisant avec Bellator en popularité.

Mais un autre objectif alimente également la mission de Merriman.

‘Deuxième venue’

En raison de l’inutilité qu’il a rencontrée à la retraite, Merriman souhaite offrir un second acte aux autres anciens athlètes.

“J’espère simplement fournir cette plate-forme”, a déclaré Merriman. «Les gars veulent-ils avoir une carrière de 10 ans, une carrière de cinq ans ou seulement quelques années? On ne sait jamais, mais cela change le cours de ce qui se passe. Au début, ce n’est pas beaucoup d’argent. Nous ne pouvons pas payer nos amateurs. Évidemment, ils obtiennent des sponsors et des trucs… Mais beaucoup de ces gars-là n’en ont pas beaucoup. Ils veulent y retourner.

«Être isolé et avoir l’impression de ne faire partie de rien est un endroit terrible où se sentir et être. J’ai vécu un peu de cela même si j’avais des tonnes de choses en cours. Je me sentais toujours de cette façon. “

C’est une grande raison pour laquelle Merriman a contacté McCain après avoir vu ses vidéos Instagram.

A rappelé McCain, qui a conclu un plaidoyer de culpabilité sur ses accusations et a conclu un accord de diversion, «J’ai eu une situation où je me suis retrouvé en prison pendant une semaine, et après être sorti de prison, j’attendais que des équipes m’appellent et non des équipes m’appelaient parce que j’étais en prison. J’ai commencé à réaliser que c’était tout pour le football. … Shawne m’a frappé et m’a dit, si jamais vous voulez prendre ce combat au sérieux, je lance une ligue de combat sous peu et vous êtes les bienvenus pour venir ici avec moi et voir si vous l’aimez. »

Deux semaines plus tard, McCain a appelé Merriman de l’aéroport international de Los Angeles après avoir acheté un billet aller simple et avoir parcouru le pays. Il voulait savoir où aller ensuite. Merriman s’est empressé d’organiser le transport depuis l’aéroport, un endroit où vivre McCain et un plan de match pour lancer sa carrière de combattant.

Maintenant, le McCain de 6 pieds 5 pouces et 241 livres est 3-0 en tant que poids lourd, et Merriman a déclaré qu’il montrait un potentiel de champion du monde.

«J’ai toujours cru fermement que tout le monde avait besoin d’une seconde chance. Ce n’est pas vraiment une deuxième chance pour ces gars-là, mais c’est une seconde venue », a déclaré Bastrmajyan. “Si la durée de vie moyenne d’un joueur de football est de quatre à cinq ans, et ces gars-là le font depuis qu’ils sont des enfants de Pee Wee au premier cycle du secondaire au collège à la NFL. Ils consacrent beaucoup de temps à ce sport, puis ils n’ont plus de moyen de gagner leur vie par la suite. Nous voulons leur donner une deuxième chance. »

LXF a récemment signé l’ancien secondeur des Seahawks de Seattle Kache Palacio et est en pourparlers avec un ancien joueur de hockey, a déclaré Merriman, qui prédit que les opportunités pour les anciens athlètes contribueront à leur tour à développer sa ligue.

«Les gens ont besoin de nous voir, non seulement dans le pays mais aussi à l’étranger», a-t-il déclaré. «Nous avons un grand nombre de gars de cultures et d’horizons différents, avec de belles histoires à raconter. … Les gens entendent MMA et pensent UFC. Non, nous avons notre truc aussi, et nous arrivons. “

