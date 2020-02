Lando Vannata gagne la décision contre Yancy Medeiros

Sur le papier, l’UFC sur l’ouvreur de la carte principale d’ESPN + 25 entre Yancy Medeiros et Lando Vannata semblait être l’un des meilleurs combats de samedi soir. Le duo léger a la capacité d’organiser des bagarres de calibre «Fight of the Night» chaque soir.

Au lieu de cela, une affaire tactique a éclaté au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M., principalement parce que c’était le rythme dicté par Vannata (11-4-2 MMA, 3-4-2 UFC). Le résident du Nouveau-Mexique a utilisé un style de contre-attaque intelligent pour agiter son ennemi et gagner une décision unanime sur un compte de 30-27 dans tous les domaines.

«J’ai une excellente équipe autour de moi», a déclaré Vannata. «Je crois que j’ai des talents de classe mondiale, des compétences de classe mondiale. Je crois que je continue de grandir dans ce sport. “

Il n’y avait pas beaucoup de mystère dans le plan de match de Vannata alors qu’il se déplaçait à un rythme rapide, se précipitait dans et hors, gardait les mains baissées et attendait que Medeiros (15-7 MMA, 6-7 UFC) frappe.

Medeiros, pour sa part, aimait rester à l’extérieur et faire des tirs droits pour mettre en place le reste de son attaque, mais il ne semblait jamais être capable de s’adapter à son ennemi agile, car Vannata semblait toujours atterrir contre les combos, puis se diriger vers sécurité.

Les Hawaiian Medeiros semblaient une étape de l’ensemble du combat, peut-être en raison de la haute altitude, mais Vannata n’a jamais ralenti. Et tandis que Medeiros a essayé de prendre le rythme dans le troisième et a réussi de beaux tirs occasionnels, il n’a jamais été en mesure de déclencher une séquence offensive soutenue.

Vannata a maintenant une fiche de 2-1-1 dans ses quatre derniers matchs, tous sauf sa seule défaite dans cette manche allant jusqu’au bout. Medeiros, qui n’a pas gagné de combat depuis 2017, en a perdu trois d’affilée après avoir abandonné une décision pour la deuxième fois de sa carrière.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 25 incluent:

Lando Vannata bat. Yancy Medeiros par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Daniel Rodriguez bat. Tim signifie par soumission (étranglement à guillotine) – Round 2, 3:37

John Dodson bat. Nathaniel Wood via TKO (coups de poing) – Round 3, 0:16

Scott Holtzman bat. Jim Miller par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Devin Clark bat. Dequan Townsend par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Merab Dvalishvili bat. Casey Kenney par décision unanime (30-27, 30-25, 29-28)

Macy Chiasson bat. Shanna Young par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Raulian Paiva bat. Mark De La Rosa par KO (coups de poing) – Tour 2, 4:42

