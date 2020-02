Lando Vannata parle du «record le plus étrange de l’UFC»

ALBUQUERQUE, N.M. – Lando Vannata embrasse le caractère unique de sa course à l’UFC, mais il espère que l’UFC sur ESPN + 25 sera le tournant vers la normalité.

Le record UFC de Vannata (10-4-2 MMA, 2-4-2 UFC) parle de lui-même. Il est l’un des rares combattants de l’histoire de l’entreprise à se battre deux fois pour un match nul, et le jugement de certaines de ses pertes était, au mieux, discutable.

Garder la tête droite dans les montagnes russes des résultats a été le plus grand défi de Vannata, a-t-il déclaré. Cependant, il prétend être en très bonne position pour le prochain combat et voit son affrontement léger avec Yancy Medeiros (15-6 MMA, 6-6 UFC) être le moment où le récit change.

“C’est un marathon, pas un sprint dans ce sport”, a déclaré Vannata à MMA Junkie à l’UFC lors de la journée des médias ESPN + 25 jeudi. “J’ai définitivement le record le plus étrange de l’UFC en ce moment. Je ne pense pas que quiconque ait deux tirages. Tres unique. Je pense que tout le monde sait de quoi je suis capable quand je me présente, quand je joue, quand je suis physiquement, mentalement au point. En ce moment, je le suis vraiment, et j’ai très hâte de lancer un combat épique. »

L’UFC sur ESPN + 25 aura lieu samedi au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M. L’événement entier devrait être diffusé sur ESPN +.

Pour Vannata, cela ne pourrait pas être un événement plus parfait. Il vit et s’entraîne au Nouveau-Mexique, et après être allé au Danemark et en Australie pour ses deux derniers combats, il profite de l’occasion de ne pas voyager et dormir dans son propre lit pendant la semaine de combat.

Ce type de relaxation est exactement ce dont il a besoin pour affronter Medeiros, qui, comme Vannata, a un style très actif et est capable de gagner un bonus de combat à chaque fois qu’il entre dans l’octogone.

En termes de match, cependant, Vannata a déclaré que cela jouait en sa faveur.

“Yancy mec, c’est un vétérinaire dur et granuleux”, a déclaré Vannata. «C’est un étalon. Il a été là-dedans avec le who’s who, aussi, et il se met à terre. Mais il a vécu des guerres pires que moi. Il a terminé plusieurs fois, et je n’ai été soumis qu’une seule fois, et je cherche à en profiter pleinement et à terminer ici. “

Avec une seule victoire officielle lors de ses six derniers combats, il est difficile pour Vannata de parler de sa place dans la division des 155 livres. Il sait quel est son potentiel, cependant, et bien qu’il ne soit pas toujours visible sur papier, Vannata a déclaré qu’il pouvait – et qu’il le ferait – à tout moment dans l’octogone.

“Je cherche toujours à gravir cette échelle”, a déclaré Vannata. “Je sens que je peux faire des choses incroyables dans ce sport, j’ai l’impression d’avoir un talent de haut niveau et j’ai faim pour enfin faire bouger les choses.”

