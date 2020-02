Lando Vannata prêt à rester debout un peu après la victoire de l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – Lando Vannata a battu Yancy Medeiros avec une décision unanime samedi d’ouvrir la carte principale à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Vannata, qui est revenu dans la colonne des victoires et a remporté une décision pour la première fois depuis 2013.

Résultat: Lando Vannata bat. Yancy Medeiros par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Vannata (11-4-2 MMA, 3-4-2 UFC), Medeiros (15-7 MMA, 6-7 UFC)

Statistique clé: Vannata a dépassé Medeiros 100-68.

Vannata sur le moment clé du combat

«Obtenir cette victoire est énorme pour ma confiance et me rappelle que je suis ce que je pense être et que j’appartiens ici sur la grande scène. Je pensais que j’allais finir ici ce soir. Je l’ai déjà vu finir et je pensais vraiment pouvoir le ranger. Il est dur, il est durable, il est génial avec une défense étrange – c’était un grand adversaire, et je suis content de la façon dont cela s’est déroulé. “

Vannata sur les combats à domicile

«J’ai adoré me battre ici à la maison. Je me suis réveillé ce matin dans mon propre lit, j’étais blotti contre mon chien, j’ai couru des sprints dans ma cour avant. C’était comme une autre journée d’entraînement, c’était super. »

Vannata sur ce qu’il veut ensuite

«Je veux me battre au moins deux fois de plus (en 2020), de préférence (contre un) grand nom. C’est là que j’épanouis. C’est ce qui me rend heureux et fait ressortir le meilleur de moi – des gars qui se sont fait un nom et des gars qui je pense sont très bons. Celui qui décide de l’UFC est bon avec moi – deux fois de plus cette année et je m’installe vraiment à nouveau dans cette division. »

Pour en savoir plus sur Vannata, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

