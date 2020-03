L’anniversaire de “Cowboy” Donald Cerrone

Donald Cerrone est né un jour comme aujourd’hui il y a 37 ans Denver, Colorado, dans les États Unis. Il a commencé sa carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes le 11 février 2006 lorsqu’il a affronté et gagné Nate Mohr, lors d’un événement pour l’entreprise Anneau de feu.

Il a fait ses débuts en UFC le 5 février 2011, lorsqu’il a affronté et battu Paul Kelly, dans un combat digne de la Combat de la nuit, distinction qu’il a remportée 5 autres fois au UFC.

Il a également remporté le KO de la nuit trois fois, Soumission de la nuit deux fois et Performance de la nuit sept fois. Il détient plusieurs records dans le UFC, plus de combats gagnés (23), plus de combats terminés avant la limite (16), plus de combats (34) et plus de bonus gagnés (18).

Cependant, il y a quelque chose qu’il n’a jamais pu gagner UFC, un titre qui, malgré sa participation à deux divisions, Poids léger y Poids welter, Il n’a eu qu’une seule opportunité de départ, le 19 décembre 2015 quand il a perdu avec Rafael dos Anjos, pour le titre léger.

Il a récemment fait ses débuts au cinéma. Et que donneriez-vous à Cowboy?