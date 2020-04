L’annulation de l’UFC 249 était apparemment un ordre direct du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

LAS VEGAS, NV – 02 mars: une vue générale de l’Octogone avant le combat de championnat des poids lourds légers UFC entre Jon Jones et Anthony Smith lors de l’événement UFC 235 au T-Mobile Arena le 2 mars 2019 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC)

Cet après-midi, la fabrication de l’UFC 249 a connu un revirement radical du jour au lendemain. Seulement 10 jours après l’événement, en Tachi Palace Resort Casino qui est situé dans Lemoore, une réserve indigène de Californie, l’événement a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Blanc en entrevue avec ESPN a révélé qu’ils ont reçu “Appels de cadres supérieurs” de Disney y ESPN demandant de ne pas organiser l’événement, ce qui aurait Tony Ferguson contre Justin Gaethje par la ceinture intermédiaire de poids légers.

ESPN a les droits de transmission de UFC et aussi des événements de PPVet Disney est la société propriétaire de la chaîne sportive.

“Les puissants qui sont là m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement samedi prochain.” il a dit Blanc.

La pression politique a influencé la décision, après que le sénateur de Californie Diane Feinstein fera un appel au réveil pour les plans de l’événement. New York Times a révélé que le gouverneur Gavin Newsom avait contacté les hauts dirigeants de la chaîne pour demander l’annulation de l’événement après la situation actuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

L’annulation intervient plus tard, ils passeront de l’événement de Barclays Center de New York, après avoir opposé son veto à des événements massifs dans l’État pour empêcher la propagation du virus.

Mais pour le Droit public 280qui est la loi fédérale de presque 70 ans, des fonctionnaires Californie ils ont un large pouvoir d’intervenir dans les affaires criminelles et civiles sur les terres tribales, où ils ont exprimé leur opinion et recommandé de ne pas préciser l’événement.

En cas d’annulation, Blanc Il a assuré qu’il finaliserait le programme prévu cette année. Une fois la situation actuelle terminée dans le pays. Le président de États-Unis Donald Trump suggéré de reprendre les activités sportives Septembre. Où il a proposé de réduire les impôts sur les ligues sportives pour aider à récupérer après une pause.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir quand il sera possible de reprendre les événements sportifs dans le pays.