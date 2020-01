L’annulation des débuts de Vince Murdock à l’UFC était une bénédiction déguisée

Vince Murdock ne pensait pas que sa carrière se déroulerait comme ça.

Avant de faire ses débuts en amateur en 2010, Murdock rêvait de devenir un combattant de l’UFC. Des séances d’entraînement difficiles, des combats exténuants sur la scène régionale et des sacrifices financiers et sociaux ont tous été subis – garantie de son rêve à l’UFC.

Après son 15e combat professionnel en décembre 2018, le moment est enfin venu et il a réclamé le titre de poste qu’il a toujours voulu: Vince Murdock, combattant de l’UFC.

Sur le nuage neuf, Murdock a fait ses débuts promotionnels à court préavis. C’était un rêve devenu réalité. Le produit Team Alpha Male a été réservé pour combattre le 29 juin 2019 contre Jordan Griffin à l’UFC sur ESPN 3 à Minneapolis.

Murdock s’est envolé pour le Minnesota, a traversé la sonnerie de la semaine de combat et a rempli ses obligations médiatiques.

Moins de 48 heures avant son combat prévu, Murdock se retire cependant. Il ne voulait pas le rendre public à l’époque, mais les médecins d’avant-combat ont montré des anomalies cérébrales et il a été contraint de se retirer.

Des tests supplémentaires ont révélé que les irrégularités étaient plus graves qu’on ne le pensait à l’origine. Murdock a été diagnostiqué avec la maladie de moyamoya, une maladie rare dans laquelle les vaisseaux sanguins du cerveau se rétrécissent. Bien qu’il se sentait relativement bien, Murdock était considéré comme de type 3, ce qui signifie qu’il courait un risque élevé d’accident vasculaire cérébral et que les médicaments ne l’aideraient pas. Oubliez les combats. La situation de Murdock était mortelle. Il avait besoin d’une intervention chirurgicale dès que possible.

“S’ils ne l’avaient pas trouvé, j’aurais certainement subi des conséquences qui auraient conduit à quelque chose de permanent – ou de mort”, a déclaré Murdock au MMA Junkie. «… Je pensais à coup sûr que ces tests étaient incorrects et il y a le déni -« il n’y a aucun moyen que cela puisse m’arriver ». C’était surréaliste et ça s’est passé rapidement. »

Après avoir obtenu plusieurs opinions, Murdock a choisi l’un des leaders mondiaux pour la procédure nécessaire, le Moyamoya Center de l’Université de Stanford. Mais les meilleurs soins médicaux n’étaient pas bon marché – environ 390 000 $.

Murdock avait besoin d’aide financière, mais il n’était pas, et n’est toujours pas, du genre à le demander. Il ne voulait pas être le centre d’attention ou que les gens aient pitié de lui. De plus, Murdock était dans le déni. “Maladie” est un mot qu’il n’aime pas associer à lui-même, mais c’est ce que c’était: une maladie.

Mais il voulait être considéré comme rien de moins que Vince Murdock, combattant de l’UFC. Rendre public pourrait changer cela.

“Au début, je ne voulais en parler à personne”, a expliqué Murdock. «Vous ne voulez jamais être (la victime). Je déteste la mentalité de victime et le rôle de la victime – pas que j’ai l’impression d’en être un. Je ne voulais pas parler de ma situation actuelle super publiquement, mais la réalité était que c’était ma situation. Il n’y avait aucun moyen de contourner cela et j’ai dû le rendre public. »

Murdock n’est certes pas un expert lorsqu’il s’agit de gérer de telles situations, et cela a été démontré. C’est alors que son coéquipier, ami et membre du Temple de la renommée de l’UFC, Urijah Faber, est intervenu pour aider.

“Urijah a été l’un des premiers gars à qui je suis venu”, a déclaré Murdock. «Il a été un mentor pour moi depuis que j’ai déménagé ici quand j’avais 20 ans. Il a vraiment contribué à faire beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Il a toujours été un modèle. C’est quelqu’un avec qui je demanderais toujours conseil.

«Il était difficile de dire aux gens que je l’ai. Je ne savais pas comment en parler. Je serais de haut en bas, de haut en bas à ce sujet. J’ai toujours regardé la façon dont il gérerait sa vie et ses problèmes. Vous ne sauriez même pas que le gars a des problèmes. Il a pris sur lui de faire tout cela pour moi. Il m’a fait me sentir plus confiant face à la situation. »

En peu de temps, Faber a lancé un GoFundMe appelé «Save Vinny’s Brain», qui a lancé le bal non seulement sur l’aide financière, mais aussi sur le soutien social. C’est alors que Murdock s’est rendu compte du nombre de personnes dans son équipe. Une responsabilité a commencé à se manifester en lui: il avait une raison de rester fort malgré les tribulations.

“La communauté était (explétive) comme rien de ce que j’ai jamais vécu”, a déclaré Murdock. “Si je pouvais en retirer une chose, c’est que je me rends compte qu’il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas ce soutien.”

«… Il y avait beaucoup d’yeux pour lesquels je sentais que je devais être forte – ma femme, ma mère. C’était juste difficile de vouloir ressentir autre chose que fort à ce sujet. Je suis dans une position où vous avez beaucoup de contrôle sur ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous vous sentez à sens unique, mais vous savez que vous êtes regardé. J’essayais de mon mieux d’être aussi optimiste, positif et de prendre cette tête.

Le 13 novembre, Murdock a subi un pontage vasculaire de plus de huit heures, également connu sous le nom de revascularisation cérébrale. Murdock a évité de faire des recherches avant de passer sous le couteau. Il ne voulait pas se faire peur. Donc, quand il s’est réveillé avec une perte de sensation au visage, vous pouvez imaginer qu’il était nerveux.

“Je perdrais une sensation complète dans ma main, ma bouche, ma lèvre ou mon sourcil”, a déclaré Murdock. “Je me disais:” Tout ce que j’ai besoin de vous, c’est de me dire que c’est normal et je ne me plaindrai pas (de façon explicite). “Ils disent:” Eh bien, ce n’est pas normal. ” moi et finalement, les choses ont commencé à revenir.

«J’ai développé un bégaiement, qui est en fait le seul effet persistant de la chirurgie dont je suis au courant. Pendant un certain temps, j’ai eu du mal avec ce qu’on appelle «l’identification d’objets», comme «sa» ou «elle» ou «je». Mes phrases étaient tout simplement terribles. Quand je suis sorti, je devais demander à tout le monde de relire ce que j’avais écrit. Certaines choses, ça n’avait aucun sens. Si vous avez dit: “Hé, vous voulez aller manger?” Je dirais, “Mangez McDonald’s” ou quelque chose (comme ça). “

Deux jours après son opération, Murdock a été libéré de l’hôpital – mais a été rapidement réadmis. La cause? Surmenage. Murdock a réalisé qu’il ne pouvait pas se souhaiter aller mieux. Cela devait arriver naturellement.

«J’ai commencé à rendre visite aux gens et j’en ai fait trop», a expliqué Murdock. «J’ai fini par devoir aller à l’urgence parce que je perdais la vue. Je ne sais pas si c’était à cause de l’enflure ou de la douleur. “

Malgré la brève frayeur, Murdock se porte bien maintenant – vraiment bien. Le contournement prend du temps pour fonctionner jusqu’à sa magie, donc Murdock pense que ce n’est que d’ici.

“A part ça, tout s’est plutôt bien passé”, a expliqué Murdock. «Je me sens mieux presque tous les jours. Je ne sais pas si c’est de l’entraînement ou de l’exercice. Beaucoup de gens qui ont la même procédure m’ont contacté et m’ont dit qu’ils ne retournaient pas au travail pendant environ six mois ou qu’ils n’avaient pas fait d’exercice pendant quatre (mois) – toutes ces choses. Je frappais des mitaines deux semaines et demie. La plupart des gens disent: «Eh bien, vous êtes un idiot (explétif). Vous venez de subir une intervention chirurgicale au cerveau. “En même temps, je vais faire ce que j’ai l’impression d’être capable de faire.”

Certaines personnes se sentent mal pour Murdock et pensent qu’il se sent mal à son tour. En réalité, c’est le contraire. Murdock se sent chanceux. Sans test avant combat, il pourrait ne pas être là du tout. Avant l’opération, il était une bombe à retardement asymptomatique qui n’a pas explosé.

“Je pourrais être vraiment contrarié de devoir passer par là, mais je n’aurais jamais pu le savoir”, a déclaré Murdock. «Je devrais être reconnaissant plus que tout. En fait, je suis vraiment, vraiment chanceux d’être entré dans l’UFC et d’avoir obtenu les scans. Cela m’a sauvé la vie. Oui, j’ai dû subir une opération au cerveau, mais je suis plus reconnaissant qu’ils l’aient trouvé.

«… Beaucoup de gens qui ont ce que j’ai et qui ont cette maladie ou cette chose, ils ne l’ont jamais découvert. Ils souffrent d’une chose. C’est soit un accident vasculaire cérébral, quelque chose de plus grave, plusieurs AVC avant qu’il ne soit diagnostiqué, soit des crises – surtout si cela se produit chez un enfant. Quand vous êtes enfant, ils ne peuvent pas faire l’opération parce que vous êtes si petit. Votre cerveau ne se développe pas avec la bonne quantité de sang. C’est assez effrayant de penser. J’essaie de me sentir plus béni que moi. J’essaie de ne pas penser à “Et si ce qui s’est passé ne s’est pas produit?” J’essaie de ne pas vivre en arrière. J’apprécie chaque seconde après cela. La réalité est que j’ai été incroyablement chanceux de trouver cela avant tout autre chose. »

Le sujet est toujours difficile à discuter pour Murdock. Bien que ses instincts soient privés de son épreuve, il reconnaît que sa plate-forme surélevée peut sensibiliser à moyamoya. Mentalement et émotionnellement, cela n’a pas été facile pour le combattant poids coq réservé.

“Dans tous mes messages, je ne mentionne même pas la maladie de moyamoya”, a déclaré Murdock. «C’est tellement cancéreux. J’essaie de ne pas le dire, mais toutes les personnes atteintes de la maladie me contactent. … J’ai vu où cela affectait gravement les gens. Toutes les personnes à qui j’ai parlé, je ne sais pas si j’ai rencontré quelqu’un qui l’a trouvé avant d’avoir eu un accident vasculaire cérébral – et ils doivent réapprendre à parler ou à marcher. Comme, (explétif), ces gars-là sont les vrais héros. Ils doivent surmonter quelque chose de beaucoup plus difficile que le mien. »

Les médecins n’ont pas exclu un retour du MMA, selon Murdock. Il est motivé par surmonter l’adversité et travaille à faire marcher l’UFC qui lui a échappé en juin. Quelle promenade ce serait.

“Le médecin est confiant étant donné que la dérivation fournit suffisamment de sang”, a déclaré Murdock. «J’ai un problème de sang, pas un problème de cerveau. … Si je fais un nouveau test et que mon cerveau contient également plus de sang du côté gauche et du côté droit de mon cerveau, (le médecin) devrait être en mesure de m’éclaircir. J’ai parlé à l’UFC et ils n’ont pas vraiment dit oui ou non. Ils ont dit que j’avais besoin d’une autorisation d’un (médecin). … J’étais à risque de caresser à cause du flux sanguin. Si cela est corrigé, je ne suis plus à risque. C’est tout ce qui m’importe.

«… Mon plus grand objectif en ce moment est que je veux réussir cette marche de l’UFC, surtout après que ce soit quelque chose qui m’a sauvé la vie. Même si ce n’est qu’une seule fois, cela signifierait beaucoup pour moi de répondre à tous ces vœux. C’est ma plus grande chose. Je n’ai jamais eu une vie ni une éducation faciles.

«Arriver ici a été très difficile, donc cela signifierait beaucoup pour moi de faire cette promenade.»

Ceux qui souhaitent faire un don ou en savoir plus sur moyamoya peuvent visiter Moyamoya.com, a déclaré Murdock.

.